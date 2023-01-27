Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 января в Украине погибли 124 710 российских оккупантов.
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В Генштабе уточнили, что потери врага могут быть значительно больше, поскольку из-за интенсивности боев сложно вести точный подсчет.
Россияне закрывают глаза на потери своей армии
По словам Ступака, население в России даже не знает, сколько своих сограждан они потеряли в Украине.
Вся информация по поводу потерь, которая появляется у россиян, – это от Украины. Но российское население закрывает на это глаза. Мол, это все ложь и фейки. А Россия якобы потеряла не больше 10 тысяч военных,
– сказал экс-сотрудник СБУ.
Он предположил, что, возможно, масштабы потерь для россиян не столь заметны еще и потому, что Россия – большая страна. Следовательно, есть еще много земли, в которой можно хоронить погибших.
"Их и 100 тысяч не поразили, и 150 тысяч не поразят", – отметил Ступак.
Иван Ступак рассказал о настроениях в России: смотрите видео
Конвейер гробов в Саратов
Впрочем, по словам эксперта Украинского института будущего, есть события, когда до россиян начинает приходить осознание масштабов трагедии.
В частности, так произошло 31 декабря 2022 года, когда ВСУ нанесли удар по профтехучилищу в оккупированной Макеевке Донецкой области. Там размещались несколько сотен российских мобилизованных. Львиная доля погибших оккупантов были родом из Саратовской области России.
Когда все эти трупы в пакетах конвейером поехали в Россию, тогда я увидел в российском сегменте интернета, что к россиянам стало что-то доходить. Они начали возмущаться,
– сказал Ступак.
Он добавил, что похоронные процессии в Саратовской области не прекращались несколько дней.
"Это (инцидент в Макеевке – 24 Канал) на россиян повлияло. Но желание получить "Ладу" преобладает над погибшим сыном или отцом", – сказал эксперт Украинского института будущего.
Потери россиян на войне в Украине: коротко
- Украинские защитники мощно ликвидируют войска агрессора. Российская армия только за последние сутки потеряла 850 солдат.
- Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, российское командование использует мобильные крематории, чтобы скрыть колоссальные потери. В частности, в тылу передовых позиций захватчиков отмечается постоянное перемещение около 5 таких крематориев.
- По данным ГУР Минобороны Украины, армия оккупантов имеет серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или рты. В передовых подразделениях оккупационных войск не хватает уже до 40% младших командиров.