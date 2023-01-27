Как сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, недостаток наблюдается в частности во вражеских подразделениях, воюющих в Донецкой и Луганской областях.

Важно Россияне врут об успехах в районе Угледара и Орехова, – разведка Британии

По его словам, страна-агрессор будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели – полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. Стоящие на первой линии не хотят воевать, идти в наступление, многие хотят себя покалечить, чтобы вернуться на территорию России и уже не воевать. Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает,

– сказал Черняк.

Именно поэтому, добавил Черняк, мобилизованные россияне часто отправляются на штурмовые действия без командования и надлежащего взаимодействия между группами. Они могут иметь незначительные тактические успехи, но гибнут сотнями и на их место присылают новое "пушечное мясо", уточнил представитель военной разведки Украины.