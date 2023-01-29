Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ, враг продолжает нести потери в живой силе. Речь идет не только о ликвидированных, но и раненых захватчиках, которых буквально выбили с поля боя.

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Несколькосот вагнеровцев с "букетами"

По имеющейся информации, в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного на Луганщине привезли 300 вагнеровцев. Им в лечении отказали, ведь большинство из них – носители ВИЧ / СПИД, сифилиса, туберкулеза и пневмонии. Заметим, что зачастую некоторые из этих заболеваний протекают параллельно.

А еще напомним, что Пригожин сознательно вербовал и тех, у кого венерические заболевания. Не исключено, что делал это специально, зная уровень стигматизации в обществе. Чтобы раненые вагнеровцы не обращались за медицинской помощью, которую и так не получат, а буквально оставались погибать на поле боя.

Помогают пополнять статистику потерь врага наши профи с авиации Сил обороны. За минувшие сутки они нанесли 4 удара по районам скопления живой силы врага. Ракетные и артиллерийские войска поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО, 6 районов скопления живой силы, склад боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население. За минувшие сутки зафиксировали 1 ракетный и 32 авиационных удара. Кроме того, захватчики совершили 65 обстрелов из РСЗО. Попадания зафиксировали по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. К сожалению, известно о раненых и погибших среди мирного населения.

Наступления не утихают

В Генштабе добавили, что оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А вот пытаются держать оборону россияне на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили ряд атак. Врага удалось прогнать вблизи Дибровы и Белогоровки на Луганщине, Ямполевки, Верхнекаменского, Раздолевки, Соли, Благодатного, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Клещеевки, Новомихайловки, Водяного, Марьинки, Победы и Угледара на Донетчине.

Заметим, что существенных изменений не претерпела ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях. Там не зафиксировали наступательные группировки врага.

К сожалению, не обошлось без обстрелов. Из всего имеющегося у оккупантов вооружения открывали огонь по населенным пунктам на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Напоследок напомним, что по состоянию на утро 28 января удалось уничтожить 125 510 российских бойцов. А в металлолом уже превратили 3189 танков, 6344 боевые бронированные машины, 2188 артиллерийские системы, 453 РСЗО, 221 ПВО, 293 самолета, 284 вертолета, 1947 БпЛА, 796 крылатых ракет, 18 судов, 5027 автомобилей и автоцистерн, а также 199 единиц спецтехники.