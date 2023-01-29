Як зазначають аналітики з Інституту з вивчення війни, російським військовим, ймовірно, не вистачає бойової потужності. Тож вони просто не можуть у нинішніх умовах підтримувати понад одну наступальну операцію. Не варто забувати також про те, що зазнає ворог чималих втрат. Тож окупанти вимушені були змінити свій підхід до війни.

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Як змінилася тактика ворога

Почнімо з того, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни не продемонстрували здатність проводити одночасно загальновійськові наступальні операції. А останні досягнення ворога поблизу Бахмута пов'язані аж ніяк не з професіоналізмом. Туди просто кидали шалену кількість солдатів, зазнаючи колосальних втрат.

Під час захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська ворог також не розраховував на загальновійськовий наступ. Натомість він робив акцент на широкомасштабному артилерійському обстрілі, щоб методично знищувати українські позиції.

Цю тактику ворогові повторити не вдасться. Причиною цього стало зростання дефіциту артилерійських снарядів. А ще, зазначають в Інституті, малоймовірним є той факт, що звичайні російські військові будуть готові гинути так само швидко й активно як вагнерівці. Тож, припускають аналітики, здатність росіян здійснювати широкомасштабні швидкі наступи на кількох напрямках упродовж цієї зими та весни піддається сумніву.

На думку укладачів звіту, війська Росії повинні пройти значну реконструкцію. І лише після цього можуть відновити здатність вести ефективну маневрову війну. Сам план російського міноборони зі збільшення чисельності війська може втілитися аж до 2026 року. До того часу має з'явитися 12 нових маневрових дивізій. Але все ще існує сумнів, що це ворогові вдасться.

Наприклад, представники західної розвідки й оборони не розповідали про ознаки зростання ефективної механізованої бойової потужності Росії. Та й в Інституті зазначили, що подібних показників не спостерігали.

Яка ситуація під Бахмутом зараз