Зауважимо, що Олексій Новицький пішов воювати з перших днів. Він долучився до однієї з механізованих бригад ЗСУ та боронив Україну під Бахмутом, де останніми місяцями точаться запеклі бої. Вдома на нього очікували троє діточок і матір.

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Збив Су-25 під час авіанальоту

Про це журналістам розповіли його побратими. Новицький, котрий мав позивний "Казах", перетворив на брухт ворожий Су-25 5 січня. Того дня окупанти здійснили авіаналіт. Але вправність рук і наявність збоку ПЗРК "Стінгер" дозволили врятувати життя собі та тим, хто поруч.

Відомо, що у той доленосний день "Казах" разом із побратимами були на спостережному посту поблизу Бахмута. Їм надійшло повідомлення, що до зони ураження залетіли три ворожі літаки – два винищувачі Су-27 та штурмовик Су-25. Української авіації у тому районі не було, тож хлопцям потрібно було позбутися ворога самостійно.

Щойно окупанти наблизилися до позицій захисників України, пілот Су-25 пішов на зниження, щоб атакувати. Побратими військового згадують, що тоді лік йшов буквально на секунди. Вмить зреагував "Казах", який відлучався ненадовго, щоб бодай трохи відігріти руки, які змерзли.

"Казах" буквально злетів на позицію, швидко зорієнтувався на мету, підхопив у мене "Стінгер", навівся і вистрілив. За кілька секунд ми побачили купу чорного диму,

– розповів побратим Михайло Кость.



Кадр з місця, де впала ворожа Су-25 / Скриншот з відео аеророзвідки

Невдовзі аеророзвідники підтвердили, що "Казаху" таки вдалося збити Су-25. І, ясна річ, хлопці дуже тішилися, що їм вдалося знищити вороже повітряне судно, адже "збити російську "пташку" піхоті" щастить далеко не щодня".

"Казах" збив Су-25 з допомогою "Стінгера": дивіться відео

Емоції тоді буквально зашкалювали. Хлопцям ще й трапилася на очі спортивна медаль, яку вони знайшли у зруйнованому будинку. Нею "Казаха" вирішили "нагородити". Ну і, звичайно ж, зробили фото на пам'ять. На жаль, це був останній кадр молодшого сержанта Олексія Новицького за життя.



Новицький отримав "медаль" за збиття Су-25 / Фото побратимів "Казаха"

Загинув під час відступу

Очікувалося, що літаки противника можуть ще повернуться, тому нам потрібно було змінити засвічену позицію. Ми оперативно зібралися та вирушили на запасну позицію. У цей час розпочався артилерійський обстріл,

– пригадує Кость.

Він зізнається, що навіть не зрозумів, звідкіля по наших захисниках прилетіло. Його буквально підкинуло вибуховою хвилею та вдарило об землю. Побратим підвівся на рівні, схопив "Стінгер" і тут він побачив те, що ніколи не забуде. Перед його очима був знерухомлений "Казах". На жаль, від травм, отриманих уламками від снарядів, він помер на місці.



"Казах" пішов боронити Україну з перших днів вторгнення / Фото побратимів

Олексій Новицький у мирному житті був будівельником. Вдома на нього чекали троє діточок і матір. Але він був не тієї вдачі, щоб відсиджуватися в тилу. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати рідну Україну та право на майбутнє своїх рідних.

За минулі місяці війни Олексій Новицький, як і більшість наших бійців, став справді професійним воїном: відважним, рішучим і надійним. Власне, знищена ним російська Сушка – яскраве цьому підтвердження,

– розповів Олег Зелінський, пресофіцер бригади Новицького.

Командування бригади, а також побратими Новицького переконані, що "Казах" гідний отримати звання Героя України. Вже є відповідне подання. Залишається лише дочекатися, коли відповідну нагороду, хоч і посмертно, але вручать ще одному українцю, котрий віддав своє життя за те, щоб жили інші.