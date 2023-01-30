С 24 февраля 2022 года Россия на войне в Украине потеряла уже 126 650 оккупантов. Кроме того, каждый день россияне теряют огромное количество техники.
Пограничники и ВСУ ликвидировали вражеский склад боеприпасов в Луганской области
Потери врага в технике
- танков – 3201 (+4);
- боевых бронированных машин – 6369 (+3);
- артиллерийских систем – 2196 (+1);
- РСЗО – 453 (+0);
- средства ПВО – 221 (+0);
- самолетов – 293 (+0);
- вертолетов – 284 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0);
- крылатые ракеты – 796 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5041 (+4);
- специальная техника – 199(+0).
Потери россиян на фронте / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о потерях врагов
- За прошедшую неделю 23 – 29 января наши военные уничтожили ориентировочно 5400 единиц личного состава противника и 437 единиц вооружения и военной техники. В частности, 52 танка, 98 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, 8 реактивных систем залпового огня, 1 установку ПВО, 105 единиц автотехники, 6 единиц спецтехники, 1 корабль.
- Известно, что 28 января наши морские пехотинцы успешно отработали по врагу и уничтожили 1 танк врага, 1 боевую машину пехоты, хранилище с боеприпасами и 7 оккупантов.
- Также украинские пограничники и военные ВСУ ликвидировали вражеский склад боеприпасов в Луганской области. На видео можно увидеть момент попадания. Подробнее – смотрите здесь.