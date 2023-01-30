С 24 февраля 2022 года Россия на войне в Украине потеряла уже 126 650 оккупантов. Кроме того, каждый день россияне теряют огромное количество техники.

Пограничники и ВСУ ликвидировали вражеский склад боеприпасов в Луганской области

Потери врага в технике

танков – 3201 (+4);

боевых бронированных машин – 6369 (+3);

артиллерийских систем – 2196 (+1);

РСЗО – 453 (+0);

средства ПВО – 221 (+0);

самолетов – 293 (+0);

вертолетов – 284 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0);

крылатые ракеты – 796 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5041 (+4);

специальная техника – 199(+0).



Потери россиян на фронте / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о потерях врагов