Правда, окончательные потери врага уточняются. Как нашим военным удалось отработать по врагу, читайте дальше.

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Что известно об атаке по врагу

Морская пехота Военно-морских сил ВСУ продолжает отражать полномасштабную вооруженную агрессию России. В течение 28 января морпехи уничтожили:

1 танк врага;

1 боевую машину пехоты;

хранилище с боеприпасами;

7 оккупантов.

Успеха удалось достичь благодаря тому, что артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ нанесли врагу огневое поражения. Где именно отработали морпехи – не уточнили.

Потери врага по состоянию на 29 января

В течение суток 28 января россияне потеряли 650 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 126 160 российских военных. Кроме того, враги потеряли много техники. В частности:

танков – 3198 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 6366 (+22) единиц;

артиллерийских систем – 2195 (+7) единиц;

РСЗО – 453 единицы;

средств ПВО – 221 единица;

самолетов – 293 единицы;

вертолетов – 284 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1947 единиц;

крылатых ракет – 796 единиц;

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5037 (+10) единиц;

специальной техники – 199 единиц.

Более того, в Генштабе ВСУ рассказали, что наши пограничники и ВСУ ликвидировали вражеский склад боеприпасов в Луганской области. В качестве доказательства наши военные показали момент попадания. После чего можно увидеть несколько детонаций. Видео можно просмотреть здесь.