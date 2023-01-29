Правда, окончательные потери врага уточняются. Как нашим военным удалось отработать по врагу, читайте дальше.
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Что известно об атаке по врагу
Морская пехота Военно-морских сил ВСУ продолжает отражать полномасштабную вооруженную агрессию России. В течение 28 января морпехи уничтожили:
- 1 танк врага;
- 1 боевую машину пехоты;
- хранилище с боеприпасами;
- 7 оккупантов.
Успеха удалось достичь благодаря тому, что артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ нанесли врагу огневое поражения. Где именно отработали морпехи – не уточнили.
Потери врага по состоянию на 29 января
В течение суток 28 января россияне потеряли 650 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 126 160 российских военных. Кроме того, враги потеряли много техники. В частности:
- танков – 3198 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин – 6366 (+22) единиц;
- артиллерийских систем – 2195 (+7) единиц;
- РСЗО – 453 единицы;
- средств ПВО – 221 единица;
- самолетов – 293 единицы;
- вертолетов – 284 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1947 единиц;
- крылатых ракет – 796 единиц;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5037 (+10) единиц;
- специальной техники – 199 единиц.
Более того, в Генштабе ВСУ рассказали, что наши пограничники и ВСУ ликвидировали вражеский склад боеприпасов в Луганской области. В качестве доказательства наши военные показали момент попадания. После чего можно увидеть несколько детонаций. Видео можно просмотреть здесь.