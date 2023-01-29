Общие боевые потери России в войне против Украины составляют 126 160 военных. При этом Генштаб ВСУ не приводит информацию о точном количестве раненых захватчиков.
Обратите внимание Уже более 125 тысяч ликвидированных врагов: потери России по состоянию на 28 января
Потери врага в технике
Танцев – 3198 (+8) единиц;
Боевых бронированных машин – 6366 (+22) единиц;
Артиллерийских систем – 2195 (+7) единиц;
РСЗО – 453 единицы;
Средств ПВО – 221 единица;
Самолетов – 221 единица;
Вертолетов – 284 единицы;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 единиц;
Крылатых ракет – 796 единиц;
Кораблей/катеров – 18 единиц;
Автомобильная техника и автоцистерны – 5037 (+10) единиц;
Специальной техники – 199 единиц;