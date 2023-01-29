Генерал-лейтенант, начальник штаба и заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк рассказал, что наши военные в течение 23 – 29 января уничтожили ориентировочно 5400 единиц личного состава противника.

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Что известно о потерях россиян за неделю

Александр Павлюк сообщил, что россияне только за неделю потеряли 437 единиц вооружения и военной техники. В частности, враги лишились:

52 танков;

98 боевых бронированных машин;

51 артиллерийской системы;

8 реактивных систем залпового огня;

1 установки ПВО;

105 единиц автотехники;

6 единиц спецтехники;

1 корабля.

Кроме этого, Вооруженные Силы Украины сбили 6 самолетов, 7 вертолетов врага, а также 55 беспилотников и 47 крылатых ракет.

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