Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что еще и само отношение к личному составу у россиян совсем другое, чем у ВСУ.
Важно Возле Бахмута россияне пытаются прорвать нашу оборону и взять город в окружение
Сергей Череватый объяснил, что у украинцев оно больше западное, европейское, человеческое. Пытаются бездумно в любую операцию людей не бросать.
Он рассказал, если посмотреть на карту DeepState, то может казаться, что есть какое-нибудь российское продвижение. Однако когда командующий генерал-полковник Александр Сырский говорил, что мы должны сделать один шаг назад, чтобы потом сделать 3 шага вперед. После этого ВСУ освободили всю Харьковщину и Лиман.
Потому это не показатель. Показатель – количество уничтоженного врага, количество уничтоженной техники, какое у них морально-психологическое состояние. А на фоне таких потерь, наверное, что не самое лучшее,
– объяснил Сергей Череватый.
По его словам, еще один показатель, – насколько сумели сохранить боевые порядки и какова управляемость войсками.
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"Важнейший показатель, насколько быстро мы подготовим новые резервы, вооружим их западной техникой и тогда уже начнется серьезная игра. Ведь никакие их мобилизационные потуги не перебьют качественное западное оружие. Мы прекрасно это видели на примере HIMARS, на примере дальнобойных гаубиц, которые нам давали французы и немцы, а также другой техники. Когда она на порядок выше, это дает существенное преимущество", – подчеркнул спикер.
Он объяснил, почему в российских эфирах поднялась истерика, когда появилась информация, что Украине дают новые боевые танки. "Для чего создавался танк? Это прекрасное оружие по всем вопросам. Если это новейший танк, то и в оборонных операциях тоже", – отметил Череватый.
Спикер добавил, что при этом танк создавался для контрнаступательных и наступательных действий. Россияне это отлично понимают. Они уже видели, насколько украинцы за считанные недели овладевают любыми западными системами, поэтому их реакция была столь активной.
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