Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Rosemary Barton Live. Напомним, недавно Владимир Зеленский назвал важные условия для того, чтобы Украина победила в 2023 году.

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2023-й – год победы

На вопрос, когда может закончиться война Украины и России, Резников ответил, что он сохраняет оптимизм. Он надеется, что победа нашего государства состоится уже в 2023 году.

Я надеюсь, что этот год станет годом победы,

– заявил министр.

По словам Резникова, для победы Украины необходимо многое сделать, однако наш народ хочет одержать победу как можно скорее.

Кстати! Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в 2023 году в Украине будет наступательная война. Об этом свидетельствует оружие, которое должны предоставить нам международные партнеры.

В ГУР оценили шансы завершить войну в 2023 году

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что скорость завершения войны зависит и от того, останется ли международная поддержка Украины столь же сильной, как сейчас.

"Мы будем пытаться сделать все возможное, чтобы достичь завершения войны в этом году. Это также зависит от того, как будут развиваться экономические дела в России и будет ли экономическое давление оставаться высоким", – подчеркнул Скибицкий.