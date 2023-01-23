Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий. По его словам, перелом в войне произойдет в ближайшие месяцы.

Внимание Определят будущее, – глава Евросовета заявил, что ближайшие 2–3 недели будут решающими в войне.

О полном переломе в войне сегодня говорить еще рано, но признаки того, что ситуация будет меняться, есть. 2023 год – год нашей Победы,

– отметил Вадим Скибицкий.

Россия уже проиграла

Он пояснил, что наша "победа уже состоит в том, что мы почти год защищаем свою независимость в войне с ядерным государством, имеющим больший мобилизационный и экономический потенциал".

"Это уже – стратегическое поражение России, о котором говорим не только мы, но и весь цивилизованный мир", – добавил разведчик.

Генерал-майор также отметил, что подразумевает победу не только на поле боя, но и о победе по всем другим направлениям.

Такой мощной коалиции государств, которая сейчас поддерживает Украину, за всю новейшую историю нашей страны не было. Это уже победа,

– подчеркнул Скибицкий.