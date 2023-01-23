Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что мир не может оставить Украину без поддержки в сложные времена.

Внимание Собственные амбиции или упрямство: что на самом деле кроется за решением Шольца по танкам Leopard 2

То, что произойдет в 2023 году и многое другое зависит от следующих нескольких недель – вот что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их,

– сказал Шарль Мишель.

По его словам, Украина должна получить от Запада танки и поддерживает их немедленную передачу. Несмотря на то, что по этому вопросу ведутся "горячие дебаты", в том числе и по поставкам их по Германии.

Это вопрос мировой безопасности

Глава Евросовета подчеркнул, что для Европы поражение Украины в войне может стать "чрезвычайно опасным прецедентом для будущего".

Не может быть свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Украины,

– добавил политик.

Украине нужны танки Leopard 2

Западные партнеры во время нового "Рамштайна" согласовали пакет военной помощи Украине. Однако страны Европы и США решили не предоставлять нам танки Leopard 2.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что было также обсуждение этого вопроса за "закрытой дверью", поэтому надежда все еще сохраняется. Кроме того, некоторые страны согласились начать обучающие курсы для украинских танковых экипажей по овладению Leopard 2.

Говорили, что Германия ожидает, чтобы США передали Украине свои танки Abrams, после чего Берлин разблокирует поставки Leopard. Но министр Писториус тоже отрицал эту информацию.

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Важно! В Минобороны отметили результаты встречи ожидается мощное усиление наших Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны в будущем. Украину будут поддерживать до тех пор, пока она не закончит эту войну, одержав долгожданную Победу.