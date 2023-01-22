Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. По его словам, в Украине начался третий этап войны, из-за чего нашей стране нужно оружие, чтобы сломать россиян.
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Боррель заявил, что Украине нужно оружие, чтобы сломать фронт россиян
"Идет дискуссия о том, давать ли Украине оружие, которое позволит не только сдерживать россиян, но и дать им отпор, сломав их фронт. И это та дискуссия о танках, которая идет сегодня и которая понемногу, слишком медленно, продвигается к решению о поставках этого оружия", – сказал он.
Боррель заявил, что Украина должна быть обеспечена необходимыми танками, "чтобы иметь возможность не только сдерживать, но и отражать наступление российской армии". По его словам, это политическое решение до сих пор затягивается из-за Германии.
Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии. Но если соглашение не будет достигнуто, война будет продолжаться до весны, когда Россия, вероятно, попытается начать новое наступление,
– сказал он.
Германия блокирует решение предоставить Украине танки
- 20 января в Германии прошла встреча в формате "Рамштайн", на которой союзники Украины обсуждали военную поддержку нашего государства. Ключевым вопросом этого "Рамштайна" были танки Leopard 2.
- Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что союзники не пришли к согласию относительно танков.
- Также Писториус опроверг утверждение о том, что Германия "стоит на пути" "объединенной коалиции" стран, выступающих за отправку танков в Украину.
- Кроме того, он поручил официальным лицам провести проверку запасов танков Leopard 2 в Германии, чтобы страна могла "действовать быстро" в случае "положительного решения".
- Говорили, что Германия ожидает, чтобы США передали Украине свои танки Abrams, после чего Берлин разблокирует поставки Leopard. Но министр Писториус также отрицал эту информацию.
- В Германии раскритиковали Шольца за нерешительность в отношении танков. Депутат Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что Германия "провалилась". На защиту Шольца стал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
- Украина все-таки получит танки Leopard 2, но от Польши. Польский премьер Матеуш Моравецкий даже допустил создание коалиции по передаче Украине современных танков без Германии.