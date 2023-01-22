Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. По его словам, в Украине начался третий этап войны, из-за чего нашей стране нужно оружие, чтобы сломать россиян.

К теме Германия анонсировала весенний пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро

Боррель заявил, что Украине нужно оружие, чтобы сломать фронт россиян

"Идет дискуссия о том, давать ли Украине оружие, которое позволит не только сдерживать россиян, но и дать им отпор, сломав их фронт. И это та дискуссия о танках, которая идет сегодня и которая понемногу, слишком медленно, продвигается к решению о поставках этого оружия", – сказал он.

Боррель заявил, что Украина должна быть обеспечена необходимыми танками, "чтобы иметь возможность не только сдерживать, но и отражать наступление российской армии". По его словам, это политическое решение до сих пор затягивается из-за Германии.

Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии. Но если соглашение не будет достигнуто, война будет продолжаться до весны, когда Россия, вероятно, попытается начать новое наступление,

– сказал он.

Германия блокирует решение предоставить Украине танки