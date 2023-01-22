Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики та віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. За його словами, в Україні розпочався третій етап війни, через що нашій країні потрібна зброя, аби зламати росіян.
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Боррель заявив, що Україні потрібна зброя, щоб зламати фронт росіян
"Іде дискусія про те, чи давати Україні зброю, яка дозволить не тільки стримувати росіян, а й дати їм відсіч, зламавши їх фронт. І це та дискусія про танки, яка йде сьогодні, і яка помалу, занадто помалу просувається до рішення про постачання цієї зброї", – сказав він.
Боррель заявив, що Україна має бути забезпечена танками, необхідними їй, "щоб мати можливість не лише стримувати, а й відбивати наступ російської армії". За його словами, це політичне рішення досі затягується через Німеччину.
Це політичне рішення, яке досі не було прийняте в основному через небажання Німеччини. Але якщо угоди не буде досягнуто, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ,
— сказав він.
Німеччина блокує рішення надати Україні танки
- 20 січня у Німеччині відбулася зустріч у форматі "Рамштайн", на якій союзники України обговорювали військову підтримку нашої держави. Ключовим питанням цього "Рамштайну" були танки Leopard 2.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що союзники не дійшли згоди щодо танків.
- Також Пісторіус спростував твердження про те, що Німеччина "стоїть на шляху" "об'єднаної коаліції" країн, які виступають за відправку танків до України.
- Крім того, він доручив офіційним особам провести перевірку запасів танків Leopard 2 у Німеччині, щоб країна могла "діяти швидко" у разі "позитивного рішення".
- Подейкували, що Німеччина чекає, щоб США передали Україні свої танки Abrams, після чого Берлін розблокує постачання Leopard. Але міністр Пісторіус теж заперечив цю інформацію.
- У Німеччині розкритикували Шольца за нерішучість щодо танків. Депутатка Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман заявила, що Німеччина "провалилася". Натомість на захист Шольца став президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
- Україна все ж отримає танки Leopard 2, але від Польщі. Польський прем'єр Матеуш Моравецький навіть допустив створення коаліції з передачі Україні сучасних танків без Німеччини.