Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики та віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. За його словами, в Україні розпочався третій етап війни, через що нашій країні потрібна зброя, аби зламати росіян.

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Боррель заявив, що Україні потрібна зброя, щоб зламати фронт росіян

"Іде дискусія про те, чи давати Україні зброю, яка дозволить не тільки стримувати росіян, а й дати їм відсіч, зламавши їх фронт. І це та дискусія про танки, яка йде сьогодні, і яка помалу, занадто помалу просувається до рішення про постачання цієї зброї", – сказав він.

Боррель заявив, що Україна має бути забезпечена танками, необхідними їй, "щоб мати можливість не лише стримувати, а й відбивати наступ російської армії". За його словами, це політичне рішення досі затягується через Німеччину.

Це політичне рішення, яке досі не було прийняте в основному через небажання Німеччини. Але якщо угоди не буде досягнуто, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ,

— сказав він.

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