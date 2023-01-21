Німецький канцлер нарвався на критику від депутатки Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман – голови Комітету німецького парламенту з питань оборони. За її словами, затягування з рішенням щодо надання танків Leopard Україні є катастрофою.

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Затягування з наданням танків створює ілюзію відсутності допомоги від Німеччини

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман заявила, що Німеччина повинна дати "зелене світло" на надання Україні танків Leopard для того, аби партнери, у яких є на озброєнні ця техніка, почали надавати її нашій державі. За словами голови Комітету Бундестагу з питань оборони, це було би правильним кроком з боку Берліна.

Історія дивиться на нас, і, на жаль, Німеччина просто провалилася,

– заявила Штрак-Ціммерман.

Політикиня окремо розкритикувала Олафа Шольца, зокрема через його комунікацію з громадськістю і відзначила, що Німеччина надає велику підтримку Україні, але через затягування з рішенням про танки Leopard, створюється враження, ніби Берлін взагалі не допомагає нашій державі.

Штрак-Ціммерман наголосила, що у Європі є близько 3 тисяч танків Leopard-2 і навіть надання навіть невеликої кількості цієї техніки Україні було б потужним сигналом.

Німеччина і рішення про надання танків Leopard

11 січня у Львові президент Польщі Анджей Дуда заявив про надання Україні танків Leopard. Польща передасть Україні першу роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції. Для початку поставок потрібне "зелене світло" від Німеччини, як виробника цих танків, однак у Варшаві кажуть, що і без цього рішення можуть почати постачання.

Німецький Бундестаг уже провалив голосування за рішення щодо надання танків Україні. Однак за даними ЗМІ, міністр оборони Німеччини дав зрозуміти, що країна готується якнайшвидше поставити танки Leopard 2, якщо рішення таки схвалять. Ба більше, Борис Пісторіус видав наказ перевірити запаси танків Leopard.

Хоча Німеччина станом на 21 січня не ухвалила рішення про танки, міністр оборони України Олексій Резніков заявив "Голосу Америки", що українські танкісти розпочнуть навчання на німецьких Leopard 2.Крім того, міністр висловив сподівання на те, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде й до рішення щодо можливої передачі танків.