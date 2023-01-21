Відповідні звернення розмістили у твітері міністри закордонних справ країн: Габріелюс Ландсбергіс, Едгарс Рінкевичс та Урмас Рейнсалу. Це трапилось після того, як під час "Рамштайну" 20 січня країни не схвалили рішення про танки для України.
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Що заявили глави МЗС країн Балтії
Ми, міністри закордонних справ Латвії, Естонії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard,
– мовиться в повідомленні.
Міністри заявили, що це потрібно для того, щоб:
- зупинити російську агресію;
- допомогти Україні та якнайшвидше відновити мир у Європі.
"Німеччина, як провідна європейська держава, несе особливу відповідальність у цьому питанні", – зауважили глави МЗС балканських країн.
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Перед цим 20 січня на зустрічі міністрів оборони "Рамштайн-8" не ухвалили рішення про танки для України.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про аргументи "за" та "проти" постачання цієї техніки, які озвучують різні країни. За словами міністра:
- єдиного підходу щодо постачання танків в Україну немає;
- рішення ухвалять в найближчій перспективі, але воно залишається за канцлером Шольцем;
- враження, що є коаліція, де на заваді стоїть лише Німеччина, – оманливе.
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Важливі новини про танки Leopard
- Хоч Німеччина станом на 21 січня не ухвалила рішення про танки, міністр оборони України Олексій Резніков заявив "Голосу Америки", що українські танкісти розпочнуть навчання на німецьких Leopard 2.
- Також міністра сказав, що сподівається на те, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде й до рішення щодо можливої передачі танків.
- Варто зауважити, що Польща вже заявила про намір передати нам орієнтовно 14 танків Leopard за умови згоди Німеччини. Адже саме Берлін є виробником танків.
- Своєю чергою, за даними ЗМІ, міністр оборони Німеччини дав зрозуміти, що країна готується якнайшвидше поставити танки Leopard 2, якщо рішення таки схвалять. Ба більше, Борис Пісторіус видав наказ перевірити запаси танків Leopard.