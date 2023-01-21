У ситуації, що склалася, Варшава не має особливого поля для маневрів. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголошував, що навіть якщо Німеччина і надалі гальмуватиме надання танків Leopard Україні, то Польща все одно усіляко сприятиме цьому процесу.

Яка позиція Польщі щодо надання Україні Leopard

Шейтельман вважає, що така заява Варшави мала стати своєрідним стимулом для Берліна.

Є певна агресія з приводу того, що, мовляв, хлопці, затверджуйте, інакше ми самі. Однак коли доходить до практичної реалізації, ніхто не порушуватиме домовленості,

– сказав політтехнолог.

За його словами, насправді Польща не може самостійно передати Україні бойові танки, навіть якби вона цього хотіла. Адже для цього потрібна згода виробника озброєння, яким є Німеччина.

"Є домовленість про передачу танків. Є договір, у якому, найімовірніше, прямим текстом вказано: якщо ви передаєте танки не в країни НАТО, то зобов'язані отримати дозвіл від країни-виробника", – зазначив Шейтельман.

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Заява Польщі була тиском на Шольца

Він додав, що нічого нового у цьому питанні немає. Це стандартна процедура, яка вимагає погодження з німецькою стороною.

"Одна справа – політичні декларації, інша справа – практика. Це (заява про самостійну передачу танків від Польщі – 24 Канал) був тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца", – сказав Шейтельман.



Характеристики танка Leopard / Інфографіка 24 Каналу

Польща готова надати бойові танки Україні: коротко