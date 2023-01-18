Серед таких країн і Польща, яка на початку 2023 року заявила про передачу роти танків. А це, зазначимо, понад 10 одиниць.
До теми Дуда сказав, скільки танків Leopard Польща передасть Україні
Більше, ніж 10
Однак прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що спільно союзники можуть передати Україні значно більшу кількість цього озброєння. Мовиться про кількість до 100 танків.
Ми запланували наші 14 танків Leopard і тепер ми чекаємо Leopard з Данії, Фінляндії, Німеччини і танки з інших країн ЄС,
– сказав він.
Матеуш Моравецький в інтерв'ю заявив, що уряд у Варшаві хоче "надихнути інших" відправити щонайменше 100 танків, щоб "ми могли змінити ситуацію на полі бою в Україні".
Німеччина має розблокувати передачу танків
Прем’єр-міністр Польщі також зазначив, що розмовляв з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та заохочував його якнайшвидше розблокувати допомогу для України. Адже, нагадаємо, Німеччина не хотіла передавати це озброєння до того, як сучасні танки не будуть надавати й інші держави-партнери.
І хоч наразі рішення Німеччини щодо передачі танків немає, про такий намір уже заявила низка країн. Серед них, зокрема, Польща та Фінляндія. Ба більше, Матеуш Моравецький назвав у цьому переліку й Данію.
Також варто зазначити, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що з 12 країн, які мають на озброєнні Leopard 2, щонайменше 5 готові передати їх Україні. Однак така передача без згоди уряду Німеччини неможлива.
Натомість Олаф Шольц заявив, що він уже веде переговори з союзниками щодо можливого постачання Україні важких танків Leopard. Однак також попередив, що будь-які оголошення повинні відбуватися узгоджено з іншими.
Чому Україні потрібні танки Leopard / Інфографіка 24 каналу
Leopard 2 для України: що відомо
- Раніше речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що його країна тиснутиме на інші держави, щоб вони передали сучасні танки Україні. Усе тому, що в Польщі розуміють – у випадку програшу України Росія не зупиниться.
- Зазначимо, що закликав Олафа Шольца передати Україні Leopard також й голова Міноборони Британії Бен Воллес. На його думку, таке рішення Німеччини може стати поштовхом для інших держав, які все ще вагаються.
- 17 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц веде перемовини з союзниками щодо можливості передачі Україні важких танків. Водночас він вкотре зазначив, що будь-які оголошення повинні узгоджувати з іншими.