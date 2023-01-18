Среди таких стран и Польша, которая в начале 2023 года заявила о передаче роты танков. А это, отметим, более 10-ти единиц.
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Больше, чем 10
Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что совместно союзники могут передать Украине гораздо большее количество этого вооружения. Речь идет о количестве до 100 танков.
Мы запланировали наши 14 танков Leopard и теперь мы ждем Leopard из Дании, Финляндии, Германии и танки из других стран ЕС,
– сказал он.
Матеуш Моравецкий в интервью заявил, что правительство в Варшаве хочет "вдохновить других" отправить минимум 100 танков, чтобы "мы могли изменить ситуацию на поле боя в Украине".
Германия должна разблокировать передачу танков
Премьер-министр Польши также отметил, что разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем и поощрял его как можно быстрее разблокировать помощь для Украины. Ведь, напомним, Германия не хотела передавать это вооружение прежде, чем современные танки не будут предоставлять и другие государства-партнеры.
И хотя решения Германии о передаче танков нет, о таком намерении уже заявил ряд стран. Среди них, в частности, Польша и Финляндия. Более того, Матеуш Моравецкий назвал в этом перечне и Данию.
Также стоит отметить, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что из 12 стран, имеющих на вооружении Leopard 2, не менее 5 готовы передать их Украине. Однако такая передача без согласия правительства Германии невозможна.
Взамен Олаф Шольц заявил, что он уже ведет переговоры с союзниками о возможной поставке Украине тяжелых танков Leopard. Однако также предупредил, что любые объявления должны производиться согласованно с другими.
Почему Украине нужны танки Leopard / Инфографика 24 канала
Leopard 2 для Украины: что известно
- Ранее представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что его страна будет давить на другие государства, чтобы они передали современные танки Украине. Все потому, что в Польше понимают, что в случае проигрыша Украины Россия не остановится.
- Отметим, что призвал Олафа Шольца передать Украине Leopard также и глава Минобороны Британии Бен Уоллес. По его мнению, такое решение Германии может стать толчком для других колеблющихся государств.
- 17 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц ведет переговоры с союзниками о возможности передачи Украине тяжелых танков. В то же время он в очередной раз отметил, что любые объявления должны согласовываться с другими.