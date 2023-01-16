Тож у Великій Британії, яка підтвердила передачу танків Challenger, звернулися до Німеччини. Від неї вимагають дозволити постачання Україні танків Leopard.

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Німеччина підштовхне інші держави

За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, відповідний жест Німеччини надзвичайно важливий. Він може стати поштовхом для інших держав, які вагаються з відповідним рішенням.

На Берлін тиснуть не просто так. Від нього вимагають, щоб він збільшив міжнародну військову підтримку Києва. Зокрема дозволив експортувати до України танки Leopard 2 німецького виробництва, які вже готові передати низка держав.

Повідомлялося, що Польща, як і Фінляндія, дуже хоче пожертвувати кілька Leopard. Наразі все це залежить від рішень уряду Німеччини – не тільки від того, чи будуть німці постачати свої власні Leopard, але й від того, чи дадуть вони дозвіл іншим. Я б закликав німецьких колег це зробити,

– наголосив він.

Німеччина повинна дати зелене світло

16 січня міністр оборони Фінляндії Мікко Савола зазначив, що передача Україні танків залежить від ініціативи Німеччини. Нагадаємо, що раніше він наголошував на тому, що для цього потрібно, щоб і інші держави Європи також були готові передати ці танки.

"Це дуже залежить від керівництва Німеччини, як ми будемо діяти з цими танками Leopard. Для цього потрібен німецький дозвіл на експорт, і, крім того, німецька оборонна промисловість відіграє дуже важливу роль у цьому, як можна отримати замінне обладнання", – зазначив він.

Зауважимо, що кількома днями раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що Берлін не повинен стояти на заваді. Він не повинен забороняти іншим державам надавати Україні Leopard. Цей жест дав би зелене світло ті й же Польщі.

Нагадаємо, що жодна держава не може передати Україні німецькі танки Leopard без дозволу з боку Німеччини. І поки він відсутній, доти наша держава не має тих необхідних машин, які допоможуть ефективно йти у наступ.