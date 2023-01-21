Ба більше, найімовірніше, це не залежатиме від Німеччини. Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Україна отримає Leopard, Німеччину дотиснуть

До України першими приїдуть німецькі танки, але це не залежатиме від Берліну,

– зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Так, сьогодні ми бачимо позицію Польщі, яка заявила, що надасть нам німецькі танки Leopard, попри позицію Німеччини. Її позицію підтримують і країни Балтії, які також мають на своїй території контингент з німецьких танків.

На думку політолога, Берлін обов'язково дотиснуть у питанні надання нашій державі Leopard. Отже, це лише питання часу.

Краєв зазначив, що Україна обов'язково отримає німецькі танки: дивіться відео

Скільки часу треба на доставлення танків в Україну

Військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу зауважив, що перевагою отримання Leopard є те, що вони перебувають у континентальній Європі. На відміну від, наприклад, британських Challenger, які ще треба продумати як доправити в Україну. Крім того, це потребуватиме більше часу.

"Якщо сьогодні (20 січня – 24 канал) буде ухвалене рішення, зокрема щодо постачання та логістики, то це навіть не тижні, а дні. Вони можуть доїхати просто залізничним транспортом", – припустив військовий експерт.



Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу

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