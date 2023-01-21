Ба більше, найімовірніше, це не залежатиме від Німеччини. Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
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Україна отримає Leopard, Німеччину дотиснуть
До України першими приїдуть німецькі танки, але це не залежатиме від Берліну,
– зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".
Так, сьогодні ми бачимо позицію Польщі, яка заявила, що надасть нам німецькі танки Leopard, попри позицію Німеччини. Її позицію підтримують і країни Балтії, які також мають на своїй території контингент з німецьких танків.
На думку політолога, Берлін обов'язково дотиснуть у питанні надання нашій державі Leopard. Отже, це лише питання часу.
Краєв зазначив, що Україна обов'язково отримає німецькі танки: дивіться відео
Скільки часу треба на доставлення танків в Україну
Військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу зауважив, що перевагою отримання Leopard є те, що вони перебувають у континентальній Європі. На відміну від, наприклад, британських Challenger, які ще треба продумати як доправити в Україну. Крім того, це потребуватиме більше часу.
"Якщо сьогодні (20 січня – 24 канал) буде ухвалене рішення, зокрема щодо постачання та логістики, то це навіть не тижні, а дні. Вони можуть доїхати просто залізничним транспортом", – припустив військовий експерт.
Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу
Допомога Німеччини для України: що відомо
- Поки Німеччина продовжує гальмувати процес передачі Україні танків Leopard, вже 5 країн заявили, що готові передати нашій державі ці танки. Однак вони поки чекають на остаточне розв'язання питань з Берліном.
- Водночас німецький виробник зброї заявив, що у будь-якому випадку не зможе надати танки Leopard Україні раніше 2024 року. На думку військового експерта Олега Жданова, така заява є продовженням політики затягування канцлера Німеччини Олафа Шольца.
- Натомість Берлін анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на суму понад 1 мільярд євро. Німецький міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що до нього увійдуть: 40 БМП Marder, 7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, додаткові керовані ракети до ЗРК Iris-T та ще один зенітно-ракетний комплекс Iris-T.