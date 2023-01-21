Более того, вероятнее всего, это не будет зависеть от Германии. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
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Украина получит Leopard, Германию дожмут
В Украину первыми приедут немецкие танки, но это не будет зависеть от Берлина,
– заметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".
Так, сегодня мы видим позицию Польши, которая заявила, что предоставит нам немецкие танки Leopard, несмотря на позицию Германии. Ее позицию поддерживают и страны Балтии, которые также имеют на своей территории контингент из немецких танков.
По мнению политолога, Берлин обязательно дожмут в вопросе предоставления нашему государству Leopard. Следовательно, это только вопрос времени.
Краев отметил, что Украина обязательно получит немецкие танки: смотрите видео
Сколько времени нужно на доставку танков в Украину
Военный эксперт Алексей Гетьман в эфире 24 Канала отметил, что преимуществом получения Leopard является то, что они находятся в континентальной Европе. В отличие от, например, британских Challenger, которые еще предстоит продумать как доставить в Украину. Кроме того, это потребует больше времени.
"Если сегодня (20 января – 24 канал) будет принято решение, в частности, касательно поставок и логистики, то это даже не недели, а дни. Они могут доехать просто железнодорожным транспортом", – предположил военный эксперт.
Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала
Помощь Германии для Украины: что известно
- Пока Германия продолжает тормозить процесс передачи Украине танков Leopard, уже 5 стран заявили, что готовы передать нашему государству эти танки. Однако они пока ждут окончательного решения вопросов с Берлином.
- В то же время, немецкий производитель оружия заявил, что в любом случае не сможет предоставить танки Leopard Украине ранее в 2024 году. По мнению военного эксперта Олега Жданова, такое заявление является продолжением политики затягивания канцлера Германии Олафа Шольца.
- Берлин анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на сумму более 1 миллиарда евро. Немецкий министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в него войдут: 40 БМП Marder, 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.