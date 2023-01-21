В сложившейся ситуации Варшава не имеет особого поля для маневров. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркивал, что даже если Германия и дальше будет тормозить предоставление танков Leopard Украине, то Польша все равно всячески будет способствовать этому процессу.

Какова позиция Польши относительно предоставления Украине Leopard

Шейтельман считает, что такое заявление Варшавы должно было стать своеобразным стимулом для Берлина.

Есть определенная агрессия по поводу того, что мол, ребята, утверждайте, иначе мы сами. Однако когда доходит до практической реализации, никто не будет нарушать договоренности,

– сказал политтехнолог.

По его словам, на самом деле Польша не может самостоятельно передать Украине боевые танки, даже если бы она этого хотела. Ведь для этого нужно согласие производителя вооружения, которым является Германия.

"Есть договоренность о передаче танков. Есть договор, в котором, вероятнее всего, прямым текстом указано: если вы передаете танки не в страны НАТО, то обязаны получить разрешение от страны-производителя", – отметил Шейтельман.

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Заявление Польши было давлением на Шольца

Он добавил, что ничего нового в этом вопросе нет. Это стандартная процедура, требующая согласования с немецкой стороной.

"Одно дело – политические декларации, другое дело – практика. Это (заявление о самостоятельной передаче танков от Польши – 24 Канал) было давление на канцлера Германии Олафа Шольца", – сказал Шейтельман.



Характеристики танка Leopard / Инфографика 24 Канала

Польша готова предоставить боевые танки Украине: коротко