На Западе Шольца критикуют из-за нерешительности в вопросе танков и заявляют, что его правительство слабо для такого решения. Позиция Шольца очевидно имеет политический подтекст. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, что действительно кроется за принципиальностью немецкого канцлера.

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Германия ищет оптимальное решение для себя

От встречи в Рамштайне все ждали принципиального решения по поводу поставок в Украину "Леопардов", однако этого так и не произошло. Дело в том, что без разрешения Шольца ни одна страна не может поставить Украине танки немецкого производства. А германский канцлер такого разрешения не дает.

Американский сенатор Линдси Грэм сделал наиболее радикальное заявление по поводу танков. Он сказал, что всем уже надоели танцы вокруг танков, поэтому США также должны наконец-то изменить свою точку зрения относительно "Абрамсов". Известно, что президент США Джо Байден неоднократно говорил, что Украина получит всю необходимую помощь, но Америка пока так и не поставила Abrams нашей стране.

По шквалу критики в адрес Шольца следует понимать, что Германия все же пытается найти оптимальное решение для себя. И об этом уже говорят не только в Берлине, но и в Вашингтоне.

В Белом доме заявили, что не будут давить на правительство Шольца, ведь Германия разрабатывает собственную программу передачи танков "Леопард" для Украины. На это же намекает и новый министр обороны Германии Борис Писториус, который анонсировал свой визит в Киев уже в ближайшие недели.

Что скрывается за нерешительностью Германии

Если углубиться в политические перипетии Германии, то мы увидим, что за нерешительностью в передаче танков скрываются и политические амбиции лично Шольца, который пытается расширить границы геополитики, а также откровенный бардак в рядах Бундесвера.

Новый министр обороны Борис Писториус после заседания "Рамштайна" громко заявил, что Германия не будет терять время и продолжит тесный диалог с союзниками по поставкам танков для Украины.

По его словам, чтобы быть максимально подготовленными к возможным решениям, он поручил своей команде тщательно все изучить, проинспектировать склады Бундесвера и определить наличие техники для передачи Украине чтобы в случае положительного решения не терять времени.

И тут начинают раскрываться большие проблемы в Бундесвере, который перешел к Писториусу от бывшего министра Кристины Ламбрехт. Дело в том, что заявление Писториуса о поручении проверить запасы Leopard 2 в Германии вызвало удивление даже у немцев.

Якобы, как так случилось, что инспекция запасов танков на складах Бундесвера начнется только сейчас, почти год спустя полномасштабной войны и через такое время дискуссий вокруг предоставления Украине западных танков.

И здесь раскрываются неприятные детали относительно бывшего министра обороны Кристины Ламбрехт, которая когда-то хвасталась передачей Украине 5 тысяч касок.

Журналисты издания Business Insider узнали от нескольких источников в Министерстве обороны, что Ламбрехт якобы дала распоряжение не проводить инвентаризацию имеющихся у Бундесвера Leopard 1 и Leopard 2. И причина такого решения заключается якобы в том, что Ламбрехт не хотела создать представление, что немцы уже готовы передать танки.

Германия еще летом 2022 года знала, какие "Леопарды" может дать Украине

С другой стороны, сейчас очень просто сбросить все на бывшего министра. Издание Spiegel уверяет, что Минобороны Германии провело инвентаризацию танков еще летом 2022 года. С лета было известно, что в распоряжении Бундесвера есть 212 разных моделей Leopard. Еще около 100 танков по состоянию на начало лета 2022 года находились в ремонте.

Соответственно Бундесвер даже привел закрытую информацию о том, что там считают, что для поставки в Украину больше всего подходят 19 танков Leopard-2A5, которые сейчас используются для обучения солдат.

То есть правительство Шольца еще летом знало, что минимум 19 танков оно может отдать Украине, а позволив реэкспорт, например, из Польши и других стран, это позволило бы уже сейчас создать ту самую танковую бригаду для ВСУ.

Однако Шольц почему-то этого не делает, а его новый министр обороны отдает распоряжение еще раз пересчитать количество танков. Выглядит очень странно.

Берлин хочет быть лидером в вопросе танков

Но тут как раз надо и обратить внимание на политические амбиции Олафа Шольца, которые как раз вкладываются в такую парадигму поведения. Дело в том, что недавно Шольц наконец-то попытался вложить в одну колонку свою программу, которую он называет "Цайтенвенде", то есть "новая эпоха".

Что касается Украины, то Шольц хочет, чтобы инициатива в вопросе поставки танков была именно за ним, а не, например, за поляками. Потому что, мол, танки то немецкие.

Немецкий канцлер опубликовал довольно обширную колонку в издании Foreign Affairs, в которой изложил свое видение будущего Германии и Европы в целом. Называется колонка: "Глобальный "Цайтенвенде": как избежать новой холодной войны в многополярную эпоху".

Шольц утверждает, что война России против Украины завершила целую эпоху. Но Германия делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка, основанного на принципах Устава ООН.

Он уверяет, что Германия, ее европейские и международные партнеры в течение 8 лет после оккупации Крыма и части Донбасса сосредотачивались на защите суверенитета и политической независимости Украины и одновременно на предотвращении дальнейшей эскалации со стороны России и восстановлении и сохранении мира в Европе.

Метод заключался в политическом и экономическом давлении на Кремль. Сейчас Шольц признает, что это не сработало, а значит призывает мир к борьбе с тиранией Путина.

Здесь как раз и раскрывается стремление Шольца показать, что якобы именно он является главным инициатором помощи Украине, в том числе в вопросе поставки танков. С другой стороны, это показывает, что Шольц пытается сосредоточиться на себе, боясь эскалации со стороны России.

Шольц хочет, чтобы изменения правил по экспорту оружия коснулись всех

Шольц рассказал о новой оборонной стратегии Германии на фоне войны в Украине. Он упомянул, что после 24 февраля 2022 года его правительство выделило примерно 100 миллиардов долларов для лучшего оснащения немецких военных. По его словам, это решение знаменует собой самое резкое изменение в политике безопасности Германии с момента основания Бундесвера в 1955 году.

Простыми словами, Шольц планирует создать сильнейшую армию Европы, а для этого нужны уже имеющиеся ресурсы Бундесвера.

С другой стороны, Шольц стремится в рамках этого лидерства показать, что Германия меняется. В своей колонке он заверил, что "Цайтенвенде" также заставил его правительство пересмотреть десятилетиями устоявшийся принцип немецкой политики по экспорту оружия. То есть, вопрос реэкспорта танков актуален.

И здесь Шольц также раскрывает вопрос того, о каком именно консенсусе говорит Писториус, когда заявляет, что вопрос поставки танков должен быть совместным. Шольц заявляет, что в идеале не только Германия, но и другие страны ЕС должны в целом изменить политику и правила по экспорту совместных военных систем. То есть, правила одинаковы для всех, а не только для Германии.

В каком вопросе Шольц готов пойти вопреки США

Есть еще один сугубо политический вопрос, в котором Шольц стремится пойти вопреки США и некоторым партнерам в Европе. Он уверяет, что позиция о том, что конкуренция между США и Китаем создает биполярность в международном порядке, – неправильная.

Шольц стремится строить такие же теплые отношения с Китаем, как и с США. Якобы партнеры должны с этим смириться, ведь даже в вопросе войны России против Украины именно во время встречи с Шольцем китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что ядерные угрозы Путина неприемлемы.

Итак, подытоживая, можно констатировать, что Украина получит танки "Леопард". Но правительство Шольца до сих пор пытается найти формулу, согласно которой немцы и Шольц были бы главными инициаторами.