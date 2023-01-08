Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, от чего зависит победа Украины.
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Сможет ли Украина победить в 2023 году
Представитель ГУР отметил, что скорость завершения войны зависит и от того, останется ли международная поддержка Украины такой же сильной, как сейчас.
Мы постараемся сделать все возможное, чтобы достичь завершения войны в этом году. Это также зависит от того, как будут развиваться экономические дела в России и будет ли экономическое давление оставаться высоким,
– заявил Скибицкий.
На вопрос, будет ли Мелитополь следующей целью ВСУ на южном фронте, Скибицкий подчеркнул, что главной целью Украины является выход к границам 1991 года, так что, "да, конечно, и Мелитополь" будет освобожден.
Прогнозы развития войны в 2023 году
- Секретарь СНБО Алексей Резников считает, что в 2023 году в Украине будет наступательная война. Об этом свидетельствует оружие, которое должны предоставить нам международные партнеры. При этом он сказал, что после этого наступит "война справедливости и возмездия".
- Вдобавок глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что уже в марте 2023 года у российских захватчиков будут явные проблемы с запасами обычных боеприпасов, в частности артиллерийских, и со временем Украина получит паритет в вооружении с Россией.
- Более того, Буданов считает, что в 2023 году в Украине закончится война. Он заверил, что хороших новостей следует ожидать во второй половине 2023 года или поближе к его концу. В своих прогнозах он опирается на уже запущенные процессы, которые в будущем дадут результат.
- Начальник разведки подчеркнул, что победой для Украины будет выход на международно признанные границы 1991 года, но и намекнул, что на этом все процессы не завершатся. Но о каких процессах говорится, он не уточнил.