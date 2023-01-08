Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, від чого залежить перемога України.

До теми Росія починає “сипатися” зсередини, – генерал-майор про безглузду політику Путіна

Чи зможе Україна перемогти у 2023 році

Представник ГУР зауважив, що швидкість завершення війни залежить й від того, чи залишиться міжнародна підтримка України такою ж сильною, як зараз.

Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб досягти завершення війни в цьому році. Це також залежить від того, як розвиватимуться економічні справи в Росії й чи залишатиметься економічний тиск високим,

– заявив Скібіцький.

На питання, чи буде Мелітополь наступною ціллю ЗСУ на південному фронті, Скібіцький наголосив, що головною метою України є вихід до кордонів 1991 року, тож "так, звичайно, і Мелітополь" буде звільнений.

Прогнози щодо розвитку війни у 2023 році