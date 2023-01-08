Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, від чого залежить перемога України.
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Чи зможе Україна перемогти у 2023 році
Представник ГУР зауважив, що швидкість завершення війни залежить й від того, чи залишиться міжнародна підтримка України такою ж сильною, як зараз.
Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб досягти завершення війни в цьому році. Це також залежить від того, як розвиватимуться економічні справи в Росії й чи залишатиметься економічний тиск високим,
– заявив Скібіцький.
На питання, чи буде Мелітополь наступною ціллю ЗСУ на південному фронті, Скібіцький наголосив, що головною метою України є вихід до кордонів 1991 року, тож "так, звичайно, і Мелітополь" буде звільнений.
Прогнози щодо розвитку війни у 2023 році
- Секретар РНБО Олексій Резніков вважає, що у 2023 році в Україні буде наступальна війна. Про це свідчить зброя, яку повинні надати нам міжнародні партнери. При цьому він сказав, що після цього настане "війна справедливості та відплати".
- На додачу очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що вже в березні 2023 року у російських загарбників будуть явні проблеми з запасами звичайних боєприпасів, зокрема артилерійських й з часом Україна отримає паритетність в озброєнні з Росією.
- Ба більше, Буданов вважає, що у 2023 році в Україні закінчиться війна. Він запевнив, що хороших новин варто чекати у другій половині 2023 року або ближче до його кінця. У своїх прогнозах він опирається на вже запущені процеси, які у майбутньому дадуть результат.
- Начальник розвідки наголосив, що перемогою для України буде вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року, але й натякнув, що на цьому всі процеси не завершаться. Але про які процеси мовиться він не уточнив.