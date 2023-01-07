Про це в ефірі 24 Каналу повідомив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Він переконаний, що Росія зараз перебуває у надзвичайно складній ситуації.

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Слова Путіна не сприймають

"Фактично кожен крок, який вони роблять, куди б він не скерувався, призводить до ще більших проблем всередині та назовні Росії", – зазначив Ягун.

Логічні, на перший погляд, розмови про мир під час Різдва не сприйняли ні аудиторія, на яку спирався Владімір Путін, ні внутрішня аудиторія, ні міжнародна.

Пригожин – проблема Росії

Ягун акцентував на ще одній проблемі Росії — прорізається голос у Євгєнія Пригожина. Це людина, яка і близько не повинна бути допущена до влади.

Ягун згадав, останній безглуздий меседж Пригожина. Він пропонував ВНЗ і кращим факультетам Росії зараховувати без іспитів тих людей, які пройшли війну в Україні.

Фактично він намагається запхнути на факультети дипломатії, у МГІМО колишніх зеків,

– додав спікер.

Це нагадує Ягуну систему Радянського Союзу, коли тих, хто воював у Афганістані без іспитів, лише з атестатом про шкільну освіту "запихали" у ВНЗ.

Пригожин – це людина, яка не має ні фахової освіти, ні сталих зв’язків у еліті, зараз починає керувати державою в зовсім несподіваних ракурсах, акцентував генерал-майор. Власник ПВК Вагнера вирішує кого звільняти, карати, відправляти на фронт, просто вбивати, а кому давати путівку в життя через найпрестижніші російські факультети.

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Росія сама себе зруйнує

Ягуну Пригожин нагадує Григорія Распутіна, який схожим чином керував державою, а історія показала до яких фатальних наслідків це призвело.

Генерал-майор переконаний, що Росії не варто заважати, а лише спостерігати. Можливо, Пригожин закінчить так само як і Распутін.

Їхня держава починає сипатися з середини, і можливо це один із тих моментів, які вплинуть на нашу майбутню перемогу,

– передбачив мовець.

Росія після Української Перемоги

Ягун припустив, що якби у Росії була хоч ефемерна опозиція, яка б могла висловитися і щось запропонувати, вона після української перемоги, можливо, взяла б владу.

Нині на полі гри в Росії є силовики, бізнесмени, певною мірою військові, зауважив мовець. Він сумнівається, що силовики дадуть можливість бізнесменам захопити владу, але, ймовірно, в Росії може початися внутрішня боротьба між цими кількома групами, бо вони давно ворогують між собою.

Віктор Ягун припускає, що окремі регіони, які мають свої традиції, на кшталт Татарстану, менш імовірно проводитимуть громадські протести. Натомість що робитимуть інші регіони передбачити в теперішній ситуації Росії дуже складно.

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