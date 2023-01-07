Поки в Україні проходила перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України у Києво-Печерській лаврі, у Росії добряче підгорало. Про це свідчать безліч коментарів у мережі. Не підгорало лише Путіну, адже у нього просто "шось с ліцом", повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Путін зустрів Різдво на самоті

Глядачі одного з пропагандистських телеканалів Росії мали можливість побачити всю жалюгідність та мізерність власного президента. Він вирішив цьогоріч максимально ізолюватися від усього світу. Дійсно дуже дивуємося, чому він не сидів у бункері.

Та ж ні, він наважився "вийти в люди". Зустрічав Різдво він на території Кремля у Благовіщенському соборі. Але самотній. Для нього персонально навіть службу відслужили. Шкода, що не поминки.

Самотній Путін зустрічає Різдво на території Кремля: дивіться відео

Зауважимо, що службу у московському храмі Христа Спасителя проводив патріарх Кіріл. Але в мережі вирішили про це сповістити архівним роликом, на який наклали музику з фільму "Буратіно". Правда, важливим тут є не жартівливе накладання пісні "Карабаса-Барабаса".

Варто звернути увагу на те, що під час цієї масової служби Путін був присутній. І це чергова демонстрація того, наскільки він зараз нажаханий і віддалений від суспільства. Хоча, про що ми взагалі говоримо? Кривавий диктатор ж возить з собою цілу трупу акторів, які у потрібні моменти то морозиво йому продають, то дякують за "двохсотих" то ще щось.

Раніше Путін відвідував масові служби на Різдво: дивіться відео

Що зараз з Путіним

Напередодні глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, що Путін може найближчим часом померти. А все тому, що у кривавого диктатора виявили рак. Правда, хворіє він уже впродовж досить тривалого проміжку часу.

Буданов зазначив, що після смерті Путіна у країні почнеться процес переходу влади. Водночас він наголосив, що диктатор має зникнути з лиця землі до того, як переможе Україна.

Очільник української розвідки додав, що інформація про стан Путіна у нього з'явилася від джерел з оточення диктатора.