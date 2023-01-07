Про це 24 Каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, міжнародна допомога для України вийшла на новий рівень. Київ нарешті отримує важливу для контрнаступальних операцій бронетехніку.

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Головне, що весь Захід зняв накладене на себе самообмеження в жодному випадку не надавати ударні засоби, які можуть діставати територію Росії та танки як наступальну зброю. Бар'єрів нема. Будуть передавати те, що необхідно для конкретних наступів. Це – новий етап у відносинах України та США і міжнародних партнерів,

– зауважив Піонтковський.

Це – велика заслуга і ЗСУ, і дипломатів, і українського керівництва. Міжнародні партнери сприймають Україну не як прохача, а як державу, яка захищає Захід від російської агресії.

Захід вирішив, що Путін має капітулювати

Як наголосив Піонтковський, союз західних держав та України нарешті кінцево оформився. Тут варто згадати важливі тези президента Володимира Зеленського, що Україна стає лідером вільного світу, який "розбудив" Захід і допоміг йому не боятися Владіміра Путіна та його шантажу.

Фактично зараз Захід ухвалив важливе рішення про безумовну капітуляцію Путіна. І ніякі фокуси з різдвяним перемир'ям йому вже не допоможуть.

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