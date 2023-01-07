Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, международная помощь для Украины вышла на новый уровень. Киев наконец-то получает важную для контрнаступательных операций бронетехнику.
К теме "Красные линии" стерлись: в ISW объяснили, почему Кремль не реагировал на новый пакет оружия от США
Главное, что весь Запад снял наложенное на себя самоограничение, ни в коем случае не предоставлять ударные средства, которые могут доставать территорию России и танки как наступательное оружие. Барьеров нет. Будут передавать то, что нужно для конкретных наступлений. Это – новый этап в отношениях Украины и США, и международных партнеров,
– заметил Пионтковский.
Это большая заслуга и ВСУ, и дипломатов, и украинского руководства. Международные партнеры воспринимают Украину не как просителя, а как государство, защищающее Запад от российской агрессии.
Запад решил, что Путин должен капитулировать
Как подчеркнул Пионтковский, союз западных государств и Украины наконец оформился. Тут следует упомянуть важные тезисы президента Владимира Зеленского, что Украина становится лидером свободного мира, который "разбудил" Запад и помог ему не бояться Владимира Путина и его шантажа.
Фактически сейчас Запад принял важное решение о безусловной капитуляции Путина. И никакие фокусы с рождественским перемирием ему уже не помогут.
Насколько важен для Украины пакет помощи от Запада: смотрите видео
Украина получит важный пакет помощи от США: коротко
- 6 января Соединенные Штаты объявили новый пакет помощи в 3 миллиарда долларов. Туда вошли многие позиции, которые помогут Украине в контрнаступательных операциях.
- ВСУ получат 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 миллиметров, 100 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц калибра 155 миллиметров и т.д.
- Кроме того, известно, что Украина получит от Франции легкие танки. Также Германия передаст Украина батарея Patriot и боевые машины Marder.