На этот раз речь идет о военной помощи на сумму свыше 3,75 миллиарда долларов. И, как отмечают в Институте по изучению войны, официальные лица России и военные блогеры в большинстве своем на это не отреагировали.

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Почему Кремль не реагирует на поставки

Аналитики предполагают, что это связано с новой политикой Кремля и российского информационного пространства. Речь идет о выборочной демонстрации западной военной помощи как эскалации.

В этот раз пакет не совсем оборонительный. Вместо этого передачу батареи Patriot в России восприняли совершенно иначе. Ее наличие в Кремле расценили как эскалацию. И это при том, что системы ПВО нужны Украине, чтобы защищаться от массированных ракетных ударов со стороны России.

В Институте отметили, что в настоящее время Кремль больше беспокоится своими информационными операциями. В то же время ему не дает покоя военная помощь, которая может повлиять на военные операции в Украине.

Зато высшее военное руководство все меньше беспокоят "красные линии" или потенциальные наступательные действия Украины против самой России. Особенно с учетом наличия западных систем, которые такую возможность гипотетически предполагают.

Россия поддерживает информационные операции

В Кремле пытаются изо всех сил акцентировать внимание на отсутствии суверенитета Украины. Таким образом в России стремятся ослабить готовность Запада и дальше помогать нашему государству. В том числе и потому, что это может стать причиной эскалации со стороны Москвы.

И не исключено, что Россия будет использовать для своих информационных операций сомнения со стороны западных партнеров. Речь идет о дискуссиях, связанных с передачей того или иного вооружения. То есть, акцент будет смещаться с фактической помощи на то, какое оружие Украине не дают в страхе эскалации.

Военной помощи становится все больше