Несмотря на так называемый приказ Путина российским войскам прекратить огонь во время Рождества, никто в Украине и мире на самом деле не верит агрессору. От врага можно ждать всего. 24 Канал анализирует, почему угроза "Шахидов" в этом году может значительно возрасти. В то же время и паниковать не стоит, силы ПВО готовы к любым сценариям.

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"Шахиды" вернулись

2 января в вечернем обращении к нации президент Зеленский предупредил о новых возможных атаках иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и призвал быть готовыми к очередному акту террора со стороны россиян.

Слова Зеленского – не какая-то "страшилка", ведь после некоторой паузы "Шахиды" вернулись. 1 и 2 января нового года россияне совершили пуски дронов-камикадзе. Большинство из них были уничтожены силами ПВО, однако борьба с ними не была легким делом.

В ближайшее время это количество может возрасти. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахидами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но должны сделать – и сделаем все, – чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные,

– подчеркнул Зеленский.

Как Россия меняет тактику

Обратите внимание! Россияне сменили тактику и начали запускать "Шахиды" по руслу Днепра на низкой высоте. Так они затрудняют выявление целей для украинских ПВО и, соответственно, повышают шанс на то, что "Шахид" долетит туда, куда его запрограммировал оператор-террорист.





Сбитый иранский дрон-камикадзе / фото СтратКом ВСУ

Уничтожение вражеских беспилотников является делом многих военных – ракетчиков, летчиков и обычных пехотинцев и т.д. Так, 2 января президент отметил воздушные командования "Центр", "Юг" и "Восток", а также отдельно бойцов из 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка. Воздушных сил и бойцов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск.

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Как работают дроны-камикадзе Это барражирующий боеприпас, артиллерийский снаряд с весом боевой части до 40 килограммов. Он имеет крылья, фюзеляж, двигатель, винт, взлетает с катапульты и летит туда, куда его направили операторы. В этой конструкции есть электроника, имеющая GPS-навигацию, даже несколько: если заглушат одну, то будет работать другая. Дроны программируются на определенные маршруты, летят по спутниковой связи.



Во время двух последних атак – 45 и 39 дронов были уничтожены. Летят дроны по руслу Днепра, основная цель – это столица. Воздушные командования "Восток" и "Юг" уничтожили определенное количество дронов, некоторые на пути в столицу сбили истребители, а большая часть уничтожена на подступах к Киеву. По словам спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, Киевская зенитно-ракетная бригада поработала достаточно успешно.

Чего добивается Россия

Российские атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением и частью геноцидной войны, которую развязали россияне против Украины. Таким образом, они пытаются создать в Украине гуманитарную катастрофу и сломить сопротивление нации.

По мнению россиян, если миллионы украинцев будут мерзнуть зимой, они станут более мирными и согласятся на переговоры по российскому сценарию, то есть Россия хочет заставить Украину капитулировать .

. Другой аспект таких атак – выбивание ресурсов ПВО. С самого начала вторжения Россия не смогла установить контроль над украинским небом. Москва имеет сотни современных боевых самолетов, способных кардинально изменить ситуацию на фронтах, однако не может их использовать, ведь те станут добычей для украинских ракет. Следовательно, Россия не может реализовывать свою традиционную тактику "ковровых бомбардировок".

Последствия "ковровых бомбардировок" в Сирии / скриншот с видео

Именно так россияне действовали с начала вторжения в Черниговской и Сумской областях, но были жестко наказаны. Враг же отыгрался в небе над Мариуполем, там украинские ПВО не имели возможности эффективно работать, а потому россияне безнаказанно бомбили мирный город и убивали тысячи людей. Только под завалами мариупольского театра российские авиаторы убили несколько сот женщин и детей. Да, они прекрасно знали, что делают, ведь надпись "ДЕТИ" перед театром была видна даже со спутников.

Обратите внимание! До этого тактику бомбардировок Россия безжалостно использовала в Сирии и Грузии, а до этого это делал еще СССР – в Афганистане (афганские партизаны смогли снизить их интенсивность лишь после того, как США после долгих колебаний передали им "стингеры").





США вооружили моджахедов ракетами Stinger / / фото rarehistoricalphotos.com

Невозможность бомбардировать украинские города вернула артиллерию в подзабытый статус "богов войны", однако Россия фактически потратила все свои снаряды на Донбассе за последние полгода, остальное – уничтожили украинские операторы систем HIMARS.

По оценкам главы ГУР Кирилла Буданова, уже в скором времени у россиян начнется снарядный голод и нечем будет воевать (признаки этого мы уже видим на фронте), таким образом вопрос об активизации авиации, которую в России называют воздушно-космическими силами, является вопросом продолжения военных действий и выживания режима Путина

Именно поэтому Россия сейчас запускает и ракеты, и мопеды. Чтобы "выбить" украинское ПВО и потом иметь возможность заходить в украинское небо и бомбить украинцев.

Если во Второй мировой войне "советы", имея практически неисчерпаемый человеческий ресурс, гнали на немецкие пулеметы безоружных "пиджаков", чтобы истощить врага, то сейчас прибегли к комбинированным действиям. Так, атаки "пиджаков" заменили атаками "чмобиков" под Бахмутом и другими городами (история с ПТУ №19 в Макеевке указывает на то, что Россия рада разменивать один украинский снаряд MLRS на сотню своих граждан), а в небе такую же роль играют дешевые иранские дроны.

При этом ракеты у россиян уже практически закончились. Согласно оценкам украинских разведчиков, враг имеет ресурс на 1–2 масштабных обстрела, а дальше вынужден будет ждать, когда на заводах по всей России через несколько месяцев снова наберут ракет на новую попытку.

Сработает ли план России?

Краткий ответ: нет.

Россия рассчитывает, что дешевые "мопеды" будут сбивать дорогими ракетами. Такие случаи есть, однако они действуют как "последний довод". У защитников украинского неба просто нет выбора – не сбивать БПЛА, ведь он может нанести значительный ущерб и даже убить гражданских. Именно поэтому, по Shahed-136 могут работать не только старички С-300 и "Буки", но и современные и дорогие NASAMS и IRIS-T.

Именно так иногда было осенью, когда опасность от "мопедов" была едва ли не самой большой. Впрочем, ситуация изменилась – украинские ПВО вынуждены стремительно адаптироваться и меняться.

Украина поставила своей целью построить эшелонированную систему ПВО. В начале вторжения начали с малого и вскоре украинское небо прикроют самые мощные системы PATRIOT.

Майкл Кофман, эксперт по российской армии в исследовательском институте CNA, отметил, что украинцы используют "разные системы противовоздушной обороны" для борьбы с угрозой, включая ракеты системы советских времен и НАТО, каждая из которых имеет свой профиль стоимости.

На зиму 2023 года эта схема уже работает. Она позволяет иметь больше времени на оценку ситуации, дает выбор и право на "вторую попытку". Таким образом, Украина получает возможность не тратить ценные ракеты на дешевые "мопеды", а раньше их обнаруживать и отдавать в жертву экономически более обоснованным образцам оружия.

Если есть угроза жизни, то вы, вероятно, все потратите, чтобы сохранить свою жизнь. Здесь некорректно сравнивать. Я видел это в западной печати. Не в первый раз уже. Мне иногда кажется, что в некоторых газетах есть колонка для российских пропагандистов, чтобы они там высказывали свое мнение. Это и в США, и в Европе есть СМИ, публикующие иногда противоречивые вещи,

– спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объясняет специфику работы украинских ПВО.

Во время российских атак 1–2 января 2023 года мы наблюдали, как это работает. Иранские дроны россиян перехватывали с помощью стареньких переносных ЗРК "Игла" и даже автоматического оружия. мобильные группы охотников на "шахидов" показали себя с наилучшей стороны, как и мобильное приложение еПВО, которое сделало борьбу с враждебными дронами-камикадзе делом всех украинцев.

Также все активнее работает украинская авиация, у наших пилотов есть успешный опыт перехвата как ракет, так и дронов, ведется работа над дронами-перехватчиками, улучшаются возможности украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Достаточно эффективными против БПЛА оказались немецкие "Гепарды", которых еще летом критиковали чуть ли не хором и постили в сети мемы. Это действительно широкий ассортимент инструментов для уничтожения угрозы, и Украина его активно использует. Именно поэтому россияне меняют тактику, когда пускают свои дроны ночью вдоль рек в надежде, что Shahed-136 собьет не "Игла" или "Стингер", а AIM-120 AMRAAM за сотни тысяч долларов. Однако Украина доказала, что может быстро адаптироваться к новым угрозам. И результаты января 2023 года уже доказывают, что план россиян испытывает фиаско.

Сколько в России еще остается "шахидов"

Союзники Украины не прекращают поставки оружия, а наоборот увеличивают объемы. С осени цивилизованные страны осознали ужесточение украинских сил ПВО и ПРО. С тех пор поставки только растут. Как и мастерство украинских защитников неба.

В России ситуация другая – иранские дроны Shahed-136 из первой партии быстро закончились, а новые БПЛА Иран просто не успевает собирать – сказались и санкции (там немало иностранных компонентов, которые сейчас открыто практически невозможно достать), сам процесс производства дронов не является промышленным, а скорее – " кустарным". Более того, даже из такой закрытой страны, как Иран, приходит информация о ликвидации ответственных за производство дронов и саботаже. Также сообщалось и о возможных атаках на производство этих дронов на территории Сирии, которые осуществили израильские ВВС (что это было на самом деле, узнаем только после победы).

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Сегодня известно, что Россия уже использовала около 660 иранских БПЛА из большой партии в 1750 штук. Иран пока не может прислать россиянам остаток, а передает дроны частями по 250–300 экземпляров.

По прибытии в Россию они проходят модернизацию – на них ставят российскую систему "Глонасс", рисуют те же надписи "Герань" и номера, а также адаптируют системы для зимней войны. Все это требует времени и определенных усилий. Конечно, россияне не были бы собой, если бы не попытались испортить Рождество своими ракетами или дронами. Однако защитники украинского неба будут к этому готовы.