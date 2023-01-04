Детали рассказал Вадим Скибицкий – представитель ГУР Минобороны. Он заявил, что Россия ожидает очередную поставку дронов-камикадзе.

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По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250 – 300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз,

– заявил Скибицкий.

Кроме того, он отреагировал на заявления, что Россия вроде бы модифицирует полученные "Шахиды". Пока трудно сказать, поскольку еще не было сильных морозов.

Кроме того, Скибицкий добавил, что заложенная дальность "Шахидов" – 1000 – 1500 километров. Пока они работают на 600 – 650 километров.

О чем Зеленский предупредил украинцев

Владимир Зеленский во время обращения к украинцам рассказал о чрезвычайно эффективной работе защитников украинского неба. Только за первые двое суток они уничтожили более 80 "Шахидов".

Президент подчеркнул, что Украина имеет информацию о возможной длительной атаке дронами-камикадзе. Россия может сделать ставку на истощение.