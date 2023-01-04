Деталі розповів Вадим Скібіцький – представник ГУР Міноборони. Він заявив, що наразі Росія чекає чергову поставку дронів-камікадзе.

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За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250 – 300 штук. Подивимося, як буде цього разу,

– заявив Скібіцький.

Окрім того, він відреагував на заяви, що Росія начебто модифікує отримані "Шахіди". Наразі важко сказати напевно, оскільки ще не було сильних морозів.

Окрім того, Скібіцький додав, що закладена дальність "Шахідів" – 1000 – 1500 кілометрів. Наразі вони працюють на 600 – 650 кілометрів.

Про що Зеленський попередив українців

Володимир Зеленський під час звернення до українців розповів про надзвичайно ефективну роботу захисників українського неба. Лише за перші дві доби року вони знищили понад 80 "Шахідів".

Президент наголосив, що Україна має інформацію про можливу тривалу атаку дронами-камікадзе. Росія може зробити ставку на виснаження.