У мережі опублікували нарізку записів камер спостереження у момент атаки. Від побаченого з'являються мурахи по шкірі. Росія – країна терорист і вона обов'язково відповість за увесь біль та жах цієї війни.
Увага Передноворічна атака Києва 31 грудня: один із постраждалих помер у лікарні
Атака на Київ 31 грудня: ушкодження Палацу "Україна"
У Палаці "Україна" від вибухової хвилі під час ракетного обстрілу повилітали усі шибки у вікнах.
Як відомо, ракета впала біля палацу. Згодом виявилося, що в ньому не лишилося жодного вцілілого вікна.
Момент влучання ракети поруч з Палацом "Україна": відео
Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю палацу "Україна". Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою,
— написали у соцмережах Палацу "Україна".
Головне про атаку ворога на Київ
- Російська ракета влучила у готель поруч із палацом "Україна". Внаслідок влучання поранення отримав японський журналіст, який перебував у готелі під час повітряної тривоги.
- Внаслідок атаки по Києву загинуло двоє людей. Ще 22 зазнали поранень.
- Ворог продовжив атакувати столицю й у Новорічну ніч.
- Сили ППО знищили 45 безпілотників-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, якими російські окупанти атакували Україну. Зокрема, у Києві було виявлено 32 повітряні цілі, усі було знищено.