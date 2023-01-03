У мережі опублікували нарізку записів камер спостереження у момент атаки. Від побаченого з'являються мурахи по шкірі. Росія – країна терорист і вона обов'язково відповість за увесь біль та жах цієї війни.

Увага Передноворічна атака Києва 31 грудня: один із постраждалих помер у лікарні

Атака на Київ 31 грудня: ушкодження Палацу "Україна"

У Палаці "Україна" від вибухової хвилі під час ракетного обстрілу повилітали усі шибки у вікнах.

Як відомо, ракета впала біля палацу. Згодом виявилося, що в ньому не лишилося жодного вцілілого вікна.

Момент влучання ракети поруч з Палацом "Україна": відео

Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю палацу "Україна". Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою,

— написали у соцмережах Палацу "Україна".

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