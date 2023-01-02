Окупанти 31 грудня здійснили масовану атаку по Києву ракетами й іранськими дронами. Під час неї постраждав 46-річний чоловік. За його життя кілька днів боролися медики, але врятувати, на жаль, не змогли.

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Чоловік помер у реанімації

Як зазначив очільник Київської міської ради Віталій Кличко, інформація про те, що потерпілий помер, надійшла зранку. Відомо, що 46-річний чоловік зазнав серйозних поранень внаслідок атаки 31 грудня. Його відразу ж відправили до реанімації, де його намагалися врятувати медики.

Кількість загиблих зросла

Зауважимо, що станом на вечір 31 грудня повідомили про те, що внаслідок атаки по Києву загинула одна людина. Ще 22 зазнали поранень. 15 з них госпіталізували, причому троє перебували у тяжкому стані.

2 січня у реанімації помер один з трьох постраждалих, котрі були у тяжкому стані. Тож, станом на цей день, кількість жертв російської атаки зросла до двох.

Додамо, що поранень у той день зазнав також журналіст з Японії. Він якраз перебував поблизу готелю у Печерському районі, який став мішенню росіян. Його також госпіталізували.

Зауважимо, що того дня окупанти здійснили атаки відразу у чотирьох районах столиці. Мовиться про Печерський, Солом'янський, Голосіївський і Дніпровський. За даними Офісу генпрокурора, пошкоджень зазнали:

два готелі,

житлові будинки,

будівлі двох шкіл,

дитячий садок,

приватні домогосподарства,

автомобілі містян,

палац "Україна",

прилеглі до місць влучань будинки.

Додамо, що у ніч на 1 та 2 січня росіяни здійснили масовані атаки дронами на Київ. Так, у новорічну ніч у небі над столицею вдалося збити 32 повітряні цілі.

А вже наступної ночі – 22. На жаль, 2 січня окупанти поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Через це у столиці запровадили аварійні відключення світла.