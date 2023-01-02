Оккупанты 31 декабря совершили массированную атаку по Киеву ракетами и иранскими дронами. Во время нее пострадал 46-летний мужчина. За его жизнь несколько дней сражались медики, но спасти, к сожалению, не смогли.

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Мужчина скончался в реанимации

Как отметил глава Киевского городского совета Виталий Кличко, информация о том, что потерпевший скончался, поступила с утра. Известно, что 46-летний мужчина получил серьезные ранения в результате атаки 31 декабря. Его сразу же отправили в реанимацию, где его пытались спасти медики.

Число погибших возросло

Отметим, что по состоянию на вечер 31 декабря сообщили о том, что в результате атаки по Киеву погиб один человек. Еще 22 получили ранения. 15 из них были госпитализированы, причем трое находились в тяжелом состоянии.

2 января в реанимации скончался один из трех пострадавших, находившихся в тяжелом состоянии. Поэтому, по состоянию на этот день, количество жертв российской атаки возросло до двух.

Добавим, что ранения в тот день получил также журналист из Японии. Он как раз находился вблизи гостиницы в Печерском районе, которая стала мишенью россиян. Его также госпитализировали.

Заметим, что в тот день оккупанты совершили атаки сразу в четырех районах столицы. Речь идет о Печерском, Соломенском, Голосеевском и Днепровском. По данным Офиса генпрокурора, повреждения получили:

две гостиницы,

жилые дома,

здания двух школ,

детский сад,

частные домохозяйства,

автомобили горожан,

дворец "Украина",

прилегающие к местам попадания дома.

Добавим, что в ночь на 1 и 2 января россияне совершили массированные атаки дронами на Киев. Так, в новогоднюю ночь в небе над столицей удалось сбить 32 воздушных целей.

А уже на следующую ночь – 22. К сожалению, 2 января оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры. Поэтому в столице ввели аварийные отключения света.