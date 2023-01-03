В сети была опубликована нарезка записей камер наблюдения в момент атаки. От увиденного мурашки по коже. Россия – страна-террорист, и она обязательно ответит за всю боль и ужас этой войны.

Внимание Предновогодняя атака Киева 31 декабря: один из пострадавших скончался в больнице

Атака на Киев 31 декабря: повреждение Дворца

Во Дворце "Украина" от взрывной волны во время ракетных обстрелов вылетели все стекла в окнах.

Как известно, ракета упала возле Дворца. Впоследствии оказалось, что в нем не осталось ни одного уцелевшего окна.

Момент попадания ракеты рядом с Дворцом "Украина": видео

Прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание Дворца "Украина". Однако, спасибо судьбе, зрительный зал остался невредимым,

– написали в соцсетях Дворца "Украина".

Главное об атаке врага на Киев