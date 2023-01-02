Украинский лидер заявил, что в ближайшее время это количество может возрасти. Президент предупредил о возможной длительной атаке иранскими дронами, сообщает 24 канал.
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У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать и сделаем все, чтобы и эта цель террористов испытала провал, как и все остальные,
– заявил президент.
Зеленский поблагодарил украинских воинов
Украинский лидер поблагодарил за успешную защиту неба воздушное командование "Центр", "Юг" и "Восток".
Особо президент отметил: бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск.
Украинский лидер добавил, что продолжается то время, когда всем привлеченным к защите неба необходимо быть особенно внимательными.
Оккупантам нужны мобилизационные эмоции
Зеленский заявил, что российскому режиму нужны мобилизационные эмоции. Речь идет о чем-то таком, что позволит оккупантам врать, вроде бы "все идет по плану".
"Наша же задача – ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором. Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений – это именно такие победы. И каждый шаг наших военных на фронте вперед, каждая сохранившаяся позиция – это такие успехи, которые сейчас имеют стратегическое значение, – заявил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что необходимо повысить максимально для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом. Зеленский поблагодарил каждого воина, который это обеспечивает.
Зеленский поговорил с президентом Европейской комиссии
Украинский лидер рассказал, что провел разговор с Урсулой фон дер Ляен – президенткой Европейской комиссии. В частности, обсудили финансовую поддержку Украины. Первый транш макрофина ждут уже в январе.
Кроме того, обсудили подготовку саммита Украина – ЕС.