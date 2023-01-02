Украинский лидер заявил, что в ближайшее время это количество может возрасти. Президент предупредил о возможной длительной атаке иранскими дронами, сообщает 24 канал.

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У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать и сделаем все, чтобы и эта цель террористов испытала провал, как и все остальные,

– заявил президент.

Зеленский поблагодарил украинских воинов

Украинский лидер поблагодарил за успешную защиту неба воздушное командование "Центр", "Юг" и "Восток".

Особо президент отметил: бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск.

Украинский лидер добавил, что продолжается то время, когда всем привлеченным к защите неба необходимо быть особенно внимательными.

Оккупантам нужны мобилизационные эмоции

Зеленский заявил, что российскому режиму нужны мобилизационные эмоции. Речь идет о чем-то таком, что позволит оккупантам врать, вроде бы "все идет по плану".

"Наша же задача – ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором. Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений – это именно такие победы. И каждый шаг наших военных на фронте вперед, каждая сохранившаяся позиция – это такие успехи, которые сейчас имеют стратегическое значение, – заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что необходимо повысить максимально для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом. Зеленский поблагодарил каждого воина, который это обеспечивает.

Зеленский поговорил с президентом Европейской комиссии

Украинский лидер рассказал, что провел разговор с Урсулой фон дер Ляен – президенткой Европейской комиссии. В частности, обсудили финансовую поддержку Украины. Первый транш макрофина ждут уже в январе.

Кроме того, обсудили подготовку саммита Украина – ЕС.