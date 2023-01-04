Зарубежные обозреватели уже сделали на этом акцент. Мол, Украина для сбития иранских дронов использует значительно более дорогие ракеты. Но здесь нужно помнить один важный момент: попадание такого дрона может нанести ущерб значительно больший, чем стоимость ракеты, которой его уничтожили.

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ПВО демонстрирует колоссальный результат

Следует понимать, что все выпущенные за последние дни беспилотники удалось уничтожить. И это беспрецедентный результат, если сравнивать с началом атак Украины дронами-камикадзе. Тогда говорилось о результативности на уровне 85%.

В то же время, не один аналитик, в том числе в Украине, объяснил стратегию врага. Оккупанты могут специально обстреливать дронами-камикадзе, чтобы истощать ПВО. Особенно с учетом того, что один такой дрон в разы дешевле, чем его сбивание.

Журналисты NYT сослались на Артема Старосека, руководителя украинской консалтинговой компании "Мольфар". Он отметил, что сбивание одного дрона обходится не менее в 7 раз дороже. Так, беспилотник стоит 20 тысяч долларов, а ракета типа С-300 – 140. Если уж говорить об американском NASAMS, то это уже 500 тысяч долларов.

Напомним, что в обращении Владимир Зеленский отметил, что Россия делает ставку на истощение украинцев, ПВО, а также энергетического сектора. Как отмечают в "Мольфаре", с сентября 2022 года оккупанты выпустили около 600 беспилотников. Они наравне с ракетами атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Таким образом, Россия стремилась усилить страдания мирного населения.

Сбивать дроны ночью гораздо сложнее

Следует понимать, что в последнее время оккупанты выпускают дроны именно ночью. Это они делают для того, чтобы их было сложно обнаружить и сбить. Напомним, что украинцы научились уничтожать беспилотники даже со стрелкового оружия. Правда, в темное время суток для этого нужны еще и мощные прожекторы. И во избежание разрушений и жертв украинская ПВО использует авиацию, ракетные комплексы. В том числе NASAMS.

Эксперт с российской армии в исследовательском институте CNA Майкл Кофман прокомментировал работу украинского ПВО. Он отметил, что в нашем государстве используют "зоопарк разных систем противовоздушной обороны", чтобы побороть угрозу. Воздушные цели сбивают как с оборудования советского образца, так и из современных систем НАТО.

Почему расходы не столь важны

Старосек, подчеркивают журналисты, объяснил, почему не нужно сравнивать суммы. По его словам, расходы по сбиванию беспилотников следует рассматривать в контексте. Ведь сбить БпЛА обойдется дешевле, чем ремонтировать поврежденную или полностью разрушенную электростанцию. Не стоит забывать, что это еще позволяет спасти человеческие жизни.

Атаки дронами будут продолжаться