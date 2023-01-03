Детали рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он отметил, что за последние 2 суток наши защитники сбили 84 беспилотника.

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Игнат подтвердил, что эти 2 дня были тяжелыми. Спрогнозировать, на сколько еще атак России хватит беспилотников, очень трудно. Ведь Иран и Россию разделяют Каспийское море, по которому они могут постоянно подвозить все новые и новые беспилотники.

Все зависит от поставок, так что будем готовиться. Что делать? Дроны сбиваются, как вы видите. За двое суток – это новогодняя ночь и после новогодней ночи – сбито 84 дрона. 100% было сбито противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали еще никогда,

– отметил Юрий Игнат.

По словам Игната, если оккупанты будут бомбить такими темпами, то новую партию в 250 дронов захватчики уже использовали. Он подчеркнул, что Россия может подвезти следующую партию иранских беспилотников. Поэтому Украина готовится к новым массированным атакам.

Обратите внимание! Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил, что атака дронами Киева возможна и 3 января. Он добавил, что все силы и средства приведены в полную готовность, а люди находятся на своих местах.

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