Деталі розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він зазначив, що за останні 2 доби наші захисники збили 84 безпілотники.

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Ігнат підтвердив, що ці 2 дні були важкими. Спрогнозувати, на скільки ще атак у Росії є безпілотники, дуже важко. Адже Іран та Росію розділяють Каспійське море, яким вони можуть постійно підвозити все нові і нові безпілотники.

Все залежить від поставок, тож будемо готуватися. Що робити? Дрони збиваються, як ви бачите. За дві доби – це новорічна ніч і після новорічної ночі – збито 84 дрони. 100% було збито Протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ще ніколи,

– зазначив Юрій Ігнат.

За словами Ігната, якщо окупанти бомбитимуть такими темпами, то нову партію у 250 дронів загарбники вже використали. Він наголосив, що Росія може підвезти наступну партію іранських безпілотників. Тому наразі Україна готується до нових масованих атак.

Зверніть увагу! Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попередив, що атака дронами Києва можлива і 3 січня. Він додав, що всі сили та засоби приведені у повну готовність, а всі люди перебувають на своїх місцях.

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