Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона отметил, что видел опубликованный американским изданием материал. По его словам, сравнение цен ракет ПВО и дронов, ведь речь идет о человеческих жизни.

Напомним Украина защищается от недорогих российских беспилотников гораздо более дорогими ракетами, - NYT

Сравнивать стоимость дронов и ракет ПВО – некорректно

Юрий Игнат подчеркнул, что иранские дроны-камикадзе представляют угрозу для жизни и здоровья украинцев, поэтому для того, чтобы уберечь граждан, ВСУ используют все имеющиеся силы и средства.

Здесь некорректно сравнивать, я видел этот материал в западной пресе. Мне иногда кажется, что в некоторых газетах США и Европы есть колонки для российских пропагандистов, где публикуют противоречивые вещи.

– заявил Игнат.

Представитель Воздушных сил напомнил, что для сбития враждебных целей наши воины используют дорогие ракеты и поднимают в небо авиацию – все это для защиты своей страны. Игнат подчеркнул, что все это дорого, но ВСУ будут продолжать это делать. В качестве примера пресс-секретарь Воздушных сил привел Израиль, сбивающий дешевые ракеты своими дорогими системами ПВО.

Если Shahed попадает в объект критической инфраструктуры, гибнут люди и будут большие убытки. Сравнивать совершенно некорректно,

– подчеркнул Игнат.

Что известно о статье The New Yourk Times

3 января появилась статья о сбитии иранских дронов на украинском ПВО, в которой журналисты NYT сослались на Артема Старосека, руководителя украинской консалтинговой компании "Мольфар". Он отметил, что сбитие одного дрона обходится по меньшей мере в 7 раз дороже. Беспилотник стоит 20 тысяч долларов, а ракета типа С-300 – 140. Если уж говорить об американском NASAMS, то это уже 500 тысяч долларов. Однако Старосек подчеркнул, что цены сравнивать не нужно, ведь сбить дрон легче, чем ремонтировать объект, в который он попадет. Кроме того, эти дроны угрожают жизни людей.

Компания "Мольфар" уже раскритиковала украинские СМИ, которые ссылаясь на статью опубликовали материалы по сравнению стоимости ракет ПВО и дронов, которыми их сбивают, но не отметили, почему все же нужно сбивать дроны несмотря на разницу в ценах. В компании подчеркивают, что жизнь людей бесценна, однако этим месседжем пренебрегли некоторые издания. Однако впоследствии в "Мольфар" сообщили, что они извинились за такие ошибки.