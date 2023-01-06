Якщо раніше світ сприймав українських воїнів, як партизанів і давав їм відповідну зброю, то зараз він чітко розуміє, що Україна боротиметься до Перемоги. Нарешті країни зголосилися постачати нам таку зброю, яка потрібна саме для наступальної війни.

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У 2023 році буде наступальна війна

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як світ змінював своє ставлення до Української війни за Незалежність – від партизанського руху до Перемоги:

Січень 2022 року. Партизанська війна: NLAW, Stinger, Javelin.

Червень 2022 року. Оборонна-контрнаступальна війна: HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.

2023 рік. Наступальна війна: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім не публічного,

– сказав Данілов.

Він також уточнив, що четвертим етапом буде "війна справедливості та відплати". А постскриптум згадав про ракетну і дронову програму України.

Прогнози щодо розвитку війни у 2023 році