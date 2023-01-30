Украинские воины "задвоились" командира десантников российской армии Александра Макарова.
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Что известно о российском десантнике
По информации офицера ВСУ, блоггера Анатолия Штефана "Штирлица", ликвидированный Макаров занимал высокий командирский пост.
Успешно демобилизован командир парашютно-десантного батальона майор Александр Макаров. Слава Нации. Смерть врагам,
– написал он.
Ликвидированный Макаров / Фото с телеграмму "Штирлица"
Свежие потери россиян
- За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 490 оккупантов.
- С 24 февраля 2022 года Россия на войне в Украине потеряла уже 126 650 оккупантов. Кроме того, каждый день россияне теряют огромное количество техники.
- Отметим, что эти данные не точны, поскольку из-за большой интенсивности боев трудно подсчитать все потери врага.
- За прошедшую неделю 23 – 29 января наши военные уничтожили ориентировочно 5400 единиц личного состава противника и 437 единиц вооружения и военной техники. В частности, 52 танка, 98 боевых бронированных машин, 51 артиллерийская система, 8 реактивных систем залпового огня, 1 установка ПВО, 105 единиц автотехники, 6 единиц спецтехники, 1 корабль.
- Известно, что 28 января наши морские пехотинцы успешно отработали по врагу и уничтожили 1 танк врага, 1 боевую машину пехоты, хранилище с боеприпасами и 7 оккупантов.