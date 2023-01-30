Наши военные рассказали, что россияне продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В других направлениях – преимущественно обороняются.
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Что известно об атаках россиян
Наши военные предупредили об угрозе российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Только за прошедшие сутки враги нанесли:
- авиационного и три ракетных удара, один из которых – по Харькову;
- 44 раза обстреляли из реактивных систем залпового огня, в том числе – и по населенным пунктам. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Подразделы Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
Россияне теряют технику и личный состав
Российские оккупанты понесли потери в Донецкой области. Только 28 января в один из местных моргов Горловки привезли ориентировочно 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.
"Наша авиация в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения оккупантов", – заявили в Генштабе ВСУ.
Также добавили, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили:
- 2 радиолокационных станции;
- состав боеприпасов;
- один другой важный объект противника.
Последние новости с фронта
- Потери россиян постоянно увеличиваются. По состоянию на утро 30 января россияне только за минувшие сутки лишились 490 солдат. С начала полномасштабного вторжения у врага стало меньше на 126 650 единиц личного состава.
- За прошедшую неделю 23 – 29 января ВСУ ликвидировали ориентировочно 5400 единиц личного состава врага и 437 единиц вооружения и военной техники.
- Вечером 29 января в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в Угледара продолжаются тяжелые бои. Однако наши военные сильно бьют по врагу.