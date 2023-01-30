Наші військові розповіли, що росіяни продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – переважно обороняються.

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Що відомо про атаки росіян

Наші військові попередили про загрозу російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Тільки протягом минулої доби вороги завдали:

авіаційного та три ракетних удари, один з яких – по Харкову;

44 рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню, зокрема – і по населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед мирного населення.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області,

– розповіли в Генштабі ЗСУ.

Росіяни втрачають техніку та особовий склад

Російську окупанти зазнали втрат у Донецькій області. Тільки 28 січня до одного з місцевих моргів Горлівки привезли орієнтовно 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська.

"Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів", – заявили в Генштабі ЗСУ.

Також додали, що українські підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили:

2 радіолокаційних станції;

склад боєприпасів;

один інший важливий об'єкт противника.

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