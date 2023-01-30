Наші військові розповіли, що росіяни продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – переважно обороняються.
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Що відомо про атаки росіян
Наші військові попередили про загрозу російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
Тільки протягом минулої доби вороги завдали:
- авіаційного та три ракетних удари, один з яких – по Харкову;
- 44 рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню, зокрема – і по населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед мирного населення.
Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області,
– розповіли в Генштабі ЗСУ.
Росіяни втрачають техніку та особовий склад
Російську окупанти зазнали втрат у Донецькій області. Тільки 28 січня до одного з місцевих моргів Горлівки привезли орієнтовно 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська.
"Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів", – заявили в Генштабі ЗСУ.
Також додали, що українські підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили:
- 2 радіолокаційних станції;
- склад боєприпасів;
- один інший важливий об'єкт противника.
Останні новини з фронту
- Втрати росіян щоразу збільшуються. Станом на ранок 30 січня росіяни тільки за минулу добу втратили 490 солдатів. З початку повномасштабного вторгнення у ворога стало менше на 126 650 одиниць особового складу.
- За минулий тиждень 23 – 29 січня ЗСУ ліквідували орієнтовно 5400 одиниць особового складу ворога та 437 одиниць озброєння та військової техніки.
- Ввечері 29 січня у Генштабі Збройних Сил України повідомили, що біля Вугледара тривають важкі бої. Проте наші військові потужно б'ють по ворогу.