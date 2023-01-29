Внаслідок ворожих атак є поранені та загиблі серед мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках загарбники обороняються на раніше зайнятих рубежах.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не має суттєвих змін. На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів окупантів. Ворожих наступальних угруповань не фіксують.

Водночас росіяни не припиняють мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів:

Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області;

Волфине Сумської області;

Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп'янському напрямку росіяни обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.



Українські воїни боронять державу / Фото Генштабу ЗСУ

На Лиманському напрямку окупанти обстріляли райони Макіївки, Невського, Кремінної, Діброви Луганської області та Тернів і Ямполівки на Донеччині.

окупанти обстріляли райони Макіївки, Невського, Кремінної, Діброви Луганської області та Тернів і Ямполівки на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка.

під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку загарбники обстріляли Вугледар, Нескучне і Велику Новосілку Донецької області.

загарбники обстріляли Вугледар, Нескучне і Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль на Донеччині, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

від вогню артилерії противника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль на Донеччині, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку росіяни здійснили артилерійський обстріл передмістя та самого міста Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.



Сили оборони відбивають ворожі атаки / Фото Генштабу ЗСУ

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Росіяни крадуть медобладнання з лікарень

За наявною інформацією, із місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області.

Медичні заклади у зазначених містах окупаційна влада закриває, всупереч раніше наданим обіцянкам. Персонал поставили перед фактом – переведення або звільнення,

– повідомили у Генштабі.

Своєю чергою, українські захисники продовжують завдавати росіянам втрат. Авіація Сил оборони протягом доби:

вдарила по зенітно-ракетному комплексу противника,

завдала 2 удари по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції ворога та склад боєприпасів.



Окупанти зазнають нищівних втрат / Фото Генштабу ЗСУ