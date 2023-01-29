В результате вражеских атак есть раненные и погибшие среди мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Россияне продолжают вести наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях захватчики обороняются на ранее занятых рубежах.
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Что происходило на разных направлениях
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. На белорусских полигонах идет подготовка подразделений оккупантов. Вражеских наступательных группировок не фиксируют.
В то же время россияне не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:
- Хреновка и Красный Хутор Черниговской области;
- Волфино Сумской области;
- Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск на Харьковщине.
На Купянском направлении россияне обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
Украинские воины защищают государство / Фото Генштаба ВСУ
- На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Невского, Кременной, Дибровы Луганской области и Тернов и Ямполевки Донецкой области.
- На Бахмутском направлении огневого поражениям подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.
- На Новопавловском направлении захватчики обстреляли Угледар, Нескучное и Большую Новоселку Донецкой области.
- На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населённых пунктов. Среди них – Времовка и Новополь в Донецкой области, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.
- На Херсонском направлении россияне совершили артиллерийские обстрелы пригорода и самого города Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.
Силы обороны отражают вражеские атаки / Фото Генштаба ВСУ
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Россияне воруют медоборудование из больниц
По имеющейся информации, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области.
Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают вопреки ранее предоставленным обещаниям. Персонал поставили перед фактом – перевод или увольнение,
– сообщили в Генштабе.
В свою очередь, украинские защитники продолжают наносить россиянам потери. Авиация Сил обороны в течение суток:
- ударила по зенитно-ракетному комплексу противника,
- нанесла 2 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.
В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 радиолокационных станции врага и склад боеприпасов.
Оккупанты понесут сокрушительные потери / Фото Генштаба ВСУ